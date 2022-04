David Timor: “Representamos a la SD Huesca y hay que dar la cara”

Con un pie en el presente y los dos ojos en el futuro atraviesa la SD Huesca la larga semana que desemboca en el partido del lunes en Leganés (18.30, Movistar Laliga). Una cita a deshoras que se afronta con la profesionalidad que ya se lució en Tenerife tanto entre los futbolistas que tienen contrato para la próxima temporada como entre aquellos con un futuro incierto. Con esta máxima pasan los días y se quiere cerrar el curso. Cinco partidos en los que aspirar a los 15 puntos en juego y la baza de la “normalidad” que ha expuesto David Timor antes del entrenamiento de este jueves.

El centrocampista, que será azulgrana hasta 2024, ha mirado más allá del 30 junio sin dejar de lado lo que espera antes, empezando por el choque de Butarque y la misión de “terminar lo mejor posible”: “Hay que intentar estar centrados en el partido y sacar los tres puntos. Afrontarlo con la idea de ganar y hacer nuestros partidos. Representamos a un club y hay que dar la cara todos los partidos. Cuanto más arriba quedemos, mejor para todos. Muchos jugadores tienen contrato y es momento de dar un paso al frente”.

El valenciano, uno de los cinco fichajes invernales, también se ha referido a esta segunda vuelta aún inconclusa y a las razones de que ni la mejor racha del curso haya bastado para engancharse a la pelea por el ‘play off’. “Cuando llegué, el equipo estaba muy lejos de arriba. Quedaban muchos puntos y tal vez hemos fallado en los partidos clave. Si hubiésemos sacado más victorias en los que había que ganar estaríamos más cerca. Con la actual dinámica todo el año estaríamos hablando de otra cosa y hay que acabar lo mejor posible”, ha insistido Timor.

El centrocampista considera que se ha encontrar un equilibrio ausente durante toda la campaña para cerrarla de la mejor manera posible y tomarlo como punto de partida para la siguiente. “Fuera de casa se lograban buenos resultados y en El Alcoraz estaban peor cuando llegué. Luego cambiamos, en casa se ha mejorado mucho y a domicilio no se están sacando tantos puntos. Hay que encontrar ese equilibrio de cara al final y la temporada que viene si queremos estar arriba”, ha asegurado el pivote, para quien lo duro es “levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar. Quedan cinco partidos y el Huesca ha de quedar lo más arriba posible por el bien de todos”.

Desde su aterrizaje, Timor solo se ha perdido un partido, el de Fuenlabrada, y lo hizo por sanción. Ahora ha encontrado en Pedro Mosquera un compañero para la medular que ha mejorado las prestaciones del equipo y las del propio pivote valenciano, irregular tras un gran comienzo. “Cuando llegué me encontré muy bien, luego tuve ciertos partidos en los que como el equipo no estuve del todo acertado y se nota. Llevamos seis partidos después de Alcorcón jugando con Mosquera en el medio y nos entendemos bien, somos perfiles parecidos y podemos dar ese equilibrio que se está demostrando ahora”. De este modo, es obvio que le gustaría que el gallego siguiese, pues “es un magnífico compañero. Gente como Pedro en un vestuario hace falta”.

Timor señala que “no somos máquinas, somos personas. Los primeros partidos me encontré muy bien y luego todos tenemos bajones. Llevaba mucho tiempo sin jugar tantos partidos seguidos. No busco excusas, hemos de ser lo más regulares posible y ojalá pudiera estar los 42 partidos a un buen nivel, sería positivo para todos”. Y ha añadido el argumento de que “no es fácil llegar a un equipo en Navidad. Lo hicimos bastantes compañeros y siempre hay un periodo de adaptación para conjuntar el equipo. Me he adaptado bien y estoy contento, espero demostrar lo que se exige de mí”.

En este tramo último no se ha de tener en cuenta la situación contractual de cada jugador: “En el fútbol no hay años, hay que estar al máximo día a día y darlo todo porque no sabes lo que puede pasar. A lo mejor el año que viene llega otro entrenador y si no estás a tu nivel no puedes estar los años que has firmado. Lo mejor es centrarse en estos cinco partidos y los 15 puntos, cuanto más arriba quedemos el termine contrato y lo haya hecho bien tendrá opción de seguir o los qie tengan que salir dispondrán de mejores opciones para buscar equipo”.

La determinación de Xisco Muñoz de anunciar que no continuaría no sorprendió al vestuario, pues “se autoexige muchísimo y creía que no había logrado el objetivo y lo dice su contrato. Hay que preguntarle a él. Cada uno lo cogería como quisiera, luego lo explicó a la plantilla y quedó todo muy claro”. Los azulgranas han seguido trabajando con las ausencias de los lesionados Enzo Lombardo, que se ha quedado en el gimnasio, y Lago Junior.