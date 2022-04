El objetivo de la SD Huesca hasta el final de la temporada: "Seguir al máximo"

El primero será en Tenerife el viernes a las 21.00 y después llegarán los duelos con el Leganés, el Sporting, el Amorebieta, la Real Sociedad B y el Valladolid. Tras el 1-1 con el Real Zaragoza del domingo que alejó el ‘play off’ a ocho puntos -a nueve si se atiende a la diferencia de goles- con solo 18 por entrar en juego, la SD Huesca afronta un final de temporada en el que pensar en el ‘play off’ resulta complicado. A pesar de ello, la plantilla quiere y sabe que debe seguir mostrándose competitiva. Es lo que viene afirmando desde que el derbi tocó a su fin. "Tenemos que continuar peleando por la afición y la ciudad", manifestó ya entonces David Ferreiro. "Hay que ir partido a partido intentando ganar porque el Huesca se merece que quedemos lo más arriba posible", indicó también Pablo Insua. Ya este martes, Ignasi Miquel, el primer miembro del vestuario que toma la palabra esta semana, aseguró que "quedan seis jornadas para seguir compitiendo al máximo".

"No debemos bajar los brazos ni dejar de competir, hay que seguir entrenando y hacer las cosas bien", afirmó. Para el central la motivación que cada uno pueda encontrar a partir de ahora reside "en su profesionalidad". "No vamos a ir a un campo a pasear o a dejar pasar a los rivales", prometió. "La temporada no ha salido como queríamos, pero el equipo debe continuar a tope", añadió.

El primer rival al que se va a encontrar el Huesca se encuentra metido en la pelea por el ascenso directo. El Tenerife marcha cuarto a cinco puntos del Almería, segundo. "Será treméndamente difícil", avisó Miquel. "Hace poco parecía que estaban en una racha mala, pero ahora es al revés y si ganan pueden meter mucha presión a los que están por encima", advirtió sobre los canarios que tras empatar con el RealZaragoza en las últimas dos semanas han ganado a la Real Sociedad B y al Fuenlabrada.

Tras el paso por el Heliodoro Rodríguez López, el siguiente compromiso será diez días después, el 2 de mayo, y también a domicilio, contra el Leganés. Los pepineros, ahora mismo 16º con once puntos de colchón sobre el descenso y cuatro menos que el Huesca, tampoco tienen ya grandes alicientes deportivos.

El regreso al hogar será para recibir al Sporting, que en estos momentos ve la zona roja con siete puntos de tranquilidad. Por salir de ella apuran sus opciones los que serán los siguientes contendientes de los de Xisco tras los asturianos, el Amorebieta, que marca el descenso con un déficit de siete puntos y que aguardará en Lezama y la Real Sociedad B, a diez, que será el último conjunto que pase por El Alcoraz. La despedida al curso tendrá como escenario Valladolid. Los de Pacheta marchan terceros a un punto del Almería y a dos del Eibar.

Mentalmente, la situación clasificatoria que dejó la pasada jornada no difiere demasiado a la vivida tras la derrota en Alcorcón. Aquel 1-0 hizo que para hacer cumbre en los puestos de promoción primero hubiese que superar once puntos. Se entendió entonces que la ascensión iba a ser muy difícil, se introdujo en el discurso el concepto del ‘partido a partido’ y se fijó la meta en acabar lo mejor posible. Llegó la buena racha, aún vigente, en la que se han enlazado tres victorias y dos empates, y el concepto ‘play off’ volvió a hacerse hueco cada vez con más fuerza hasta que las tablas con el Real Zaragoza hicieron de despertador.

Ahora queda vigente el centrarse en lo más inmediato. Miquel, cedido por el Getafe con opción de compra, en esta línea no quiere aventurarse a desvelar su futuro: "No pienso en nada más que no sea el ahora, el seguir disfrutando del fútbol y de competir al máximo, de seguir al nivel más alto que pueda".