El peso de los refuerzos invernales de la SD Huesca, en caída

Estaban llamados a ser diferenciales, a dar el plus de calidad que la plantilla necesitaba para poder luchar por el ascenso. Sin embargo, el domingo pasado, en el duelo que definía si la SD Huesca iba a poder seguir manteniendo opciones realistas de entrar en el ‘play off’ en el tramo final de la temporada, su participación no fue relevante. Solo uno de los cinco refuerzos invernales fue titular en el 1-1 con el Real Zaragoza, David Timor, sustituido al descanso. Lago Junior, Valentín y Poveda tuvieron minutos en la segunda parte y Pablo Martínez no salió del banquillo. La situación vivida en El Alcoraz en un día en el que todas las piezas azulgranas estaban disponibles confirmó la tendencia a la baja que estos jugadores arrastran en las últimas jornadas, en las que, precisamente, el equipo ha conseguido su mejor racha de resultados con 11 de 15 puntos sumados. Las causas van desde los aspectos tácticos, hasta otros de índole física e incluso psicológica. La confianza que varios de ellos mostraban al principio y con la que incluso arrastraban al resto de sus compañeros ya no es tal.

Hasta las últimas fechas, durante parte importante de la segunda vuelta, menos Lago Junior, las caras nuevas, jugadores en su mayoría con experiencia en la élite y solvencia contrastada en Segunda División, habían tenido la vitola de titulares y de hecho protagonizaron unas primeras actuaciones acordes a lo que se les presuponía. Pablo Martínez y Valentín marcaron en sus debuts y Poveda cantó gol en su segundo y en su tercer partido.

Xisco había apostado por un sistema con tres centrales y en él les buscó acomodo. En la jornada 30, en el empate a cero con Las Palmas, Valentín, Timor y Poveda completaron todo el partido, Pablo Martínez no fue sustituido hasta el minuto 77 y Lago Junior contó con 31 minutos. Desde entonces el Huesca no ha vuelto a jugar de inicio con ese dibujo. Ya en la dura derrota de Alcorcón (1-0) de la semana siguiente se dispuso una línea de cuatro atrás con la que se ha continuado.

Dentro de ese nuevo traje se intentó que también tuviesen cabida, pero a raíz del 0-2 en Málaga el cambio de rol hacia papeles más secundario se ha hecho evidente con la sola excepción de Timor. En La Rosaleda Pablo Martínez y Poveda fueron sustituido tras la primera parte y de ellos, solo el centrocampista ha vuelto a formar parte de un once, en el 2-3 de Fuenlabrada como recambio de Timor, que era baja por sanción. Éste y Mosquera se han afianzado como la pareja de pivotes y por delante Xisco está prefiriendo a Seoane acompañado por extremos verticales y a Escriche en punta. En este planteamiento en principio tenía cabida Valentín, al que sin embargo le ha tomado la delantera Joaquín.