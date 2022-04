Lago Junior se despide de la temporada en la SD Huesca

Los 45 minutos que disputó Lago Junior en la visita del Real Zaragoza apuntan a ser los últimos en este curso del atacante de la SD Huesca. "Por desgracia me está tocando vivir la cara amarga del fútbol y éste fue mi último partido de la temporada. Ahora me toca pensar en recuperarme bien y volver fuerte a disfrutar de lo que más me gusta", decía originalmente el mensaje que el futbolista publicó este martes en las redes sociales y del que posteriormente eliminó la referencia a que el partido del domingo pasado había sido el de su despedida.

El jugador entró en el derbi tras el descanso en sustitución de Marc Mateu y se lesionó posteriormente durante una carrera, cuando ya se habían agotado los cambios, lo que le obligó a aguantar hasta el final. El lunes ya se ejercitó al margen, solo en el gimnasio junto a los que habían sido los titulares, y en la sesión vespertina de este martes de nuevo se quedó sin pisar el césped mientras sus compañeros desarrollaban un entrenamiento de corte físico del que se ausentó con permiso del club Xisco Muñoz.

Lago Junior fue el primero de los fichajes de invierno en concretarse, llegó incluso antes de que abriese oficialmente el mercado, y dada su trayectoria se confiaba en que pudiese ser una pieza diferencial en los esquemas de Xisco, con el que ya había coincidido en el Nàstic cuando el técnico aún era futbolista. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido.

Su aportación no ha ido más allá de la de revulsivo o refresco para las segundas partes. Solo ha disputado 269 minutos divididos en once encuentros. De hecho, la del derbi fue la segunda ocasión que más tiempo permaneció sobre el césped. Solo en el triunfo ante el Lugo (1-0) había participado más. Entonces, actuando como carrilero, en la que ha sido su única titularidad, contó con 59 minutos.

De 31 años, se incorporó a la disciplina azulgrana el pasado 28 de diciembre como cedido por el Mallorca, donde cumplía su séptima temporada y con el que había vivido un ascenso a Segunda y dos a Primera después de una primera parte del curso en la que no había tenido muchas oportunidades de jugar y en la que ya había tenido problemas musculares. Tras algún contratiempo, su debut se produjo casi un mes después, en la derrota con la Ponferradina (1-2).

Hasta el momento Xisco lo había probado en diferentes posiciones. Como extremo por las dos bandas, como carrilero derecho y también como delantero.

El club, que desde la llegada del actual cuerpo técnico no emite partes médicos oficiales, se guardó en la operación una opción de compra entendiendo que podía ser un jugador útil para el futuro. Ahora deberá valorar si la ejecuta.