Xisco Muñoz: "Se nos han escapado, hemos merecido los tres puntos"

"Se nos han escapado". Con esta reflexión inició Xisco Muñoz el análisis del empate con el Almería (1-1). Consideraba que la SD Huesca mereció el triunfo y que hizo un partido "muy completo". "Estoy muy contento con el trabajo y la capacidad de registros en el juego. Es una pena que no hayamos sumado tres, pero tengo que felicitar a los jugadores", señaló el técnico, expulsado en el tiempo de descuento con una cartulina roja que le impedirá sentarse en el banquillo el próximo domingo en Fuenlabrada.

Según reflejó el colegiado, López Toca, en el acta, por "protestar a voz en grito una de nuestras decisiones, saliendo de su área técnica a la vez que chuta un balón que estaba en el interior del terreno de juego, estando el juego detenido". El balear dio su versión de los hechos a la espera de que el club prepare un recurso y de la posible sanción: "Un componente del banquillo del Almería tira un balón y yo con la pierna le doy para atrás. No es el balón con el que se iba a jugar".

Un Huesca que "tuvo un remate en la última situación del partido" mereció "más" ante "un gran equipo. Nos han marcado en su único remate y se han llevado un punto". Con los cambios, Xisco quería "buscar mucha amplitud en el último tramo, con Mateu y Joaquín muy altos. Nos ha faltado rematar pero ha habido capacidad para llegar".

El técnico defiende que "el equipo va creciendo, es la verdad. Nos estamos haciendo sólidos en casa. Si hubiéramos empezado así el campeonato tendríamos otras capacidades. Es la velocidad que tenemos y estoy muy orgulloso del grupo. Está muy lejos de su zona de confort". En suma, el Huesca fue "merecedor de la victoria»y Xisco agradeció a los aficionados «que estén con nosotros. Nos queda por mejorar para ser constantes en el triunfo", añadió.

El balear sabe que ha habido críticas y gente que "ha dejado de creer. Lo más importante es estar unidos y hemos recuperado la esencia en casa. Eso no se puede perder. Espero que el derbi sea otra vez un gran partido". Echando la vista atrás, reconocía que "tendríamos que haber logrado algún punto más y nos hemos quedado cortos en eso. Hay que salir todos los partidos como contra el Almería".

El equipo tiene "muchas cosas, a veces se equivoca pero forma parte del aprendizaje. Es una pena no lograr los tres puntos porque la gente se lo merece". Y concluyó con la idea de que "hay tantas situaciones que queremos gestionar emocionalmente que no es fácil. Me voy fastidiado porque se merecen más con el trabajo que hacen".

Rubi abre una puerta

Rubi, preparador del Almería, se fue "satisfecho" con el punto y lanzó un mensaje a su exequipo, al que no descarta volver en algún momento: "Es una relación de amor de por vida. Mucho amor y respeto. Nunca descarto volver donde se me ha tratado tan bien. Si es así, ojalá salga bien porque me gustaría que permaneciese ese buen recuerdo".