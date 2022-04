Tres victorias seguidas, el nuevo reto de la SD Huesca y la marca que no alcanza desde 2018

La SD Huesca tiene ganas de más. Después de que ante el Málaga el domingo pasado se quitase de encima un peso que le venía presionando desde hacía siete meses, lograr dos victorias seguidas, algo que en el actual curso solo había conseguido en las dos primeras jornadas, ahora de cara al duelo del domingo a las 18.15 en El Alcoraz con el segundo clasificado, el Almería, el objetivo se centra en sumar al 1-0 con el Burgos y al 0-2 de La Rosaleda un nuevo marcador positivo, una meta -engarzar tres triunfos- que los azulgranas tienen pendiente desde hace cuatro años, desde la campaña del primer ascenso a Primera de la mano del técnico que estará sentado en el banquillo de los visitantes, Rubi.

En la 2017-18 no solo se consiguieron apilar tres victorias -dos veces- sino que hubo también colecciones de cuatro y cinco. Las de tres fueron dentro de la primera de las dos rachas de diez partidos sin perder que se vivieron entre las jornadas seis y 26, y la de cinco, récord, en la segunda. Se puso en marcha con un 2-1 al Numancia y fue continuada con un 2-3 al Lorca, un 1-0 a Osasuna, un 0-1 al Sevilla Atlético y un 1-0 a la Cultural Leonesa. A ese encuentro le siguieron ocho sin ganar, un bache que generó dudas y del que los azulgranas se rehicieron haciendo hincar la rodilla a sus siguientes cuatro contrincantes, el Barça B (2-1), el Tenerife (2-4), el Granada (2-1) y el Córdoba (2-4).

Antes de aquel ejercicio, muestra de que la empresa no es sencilla, solo existe dentro de la andadura del Huesca en el fútbol profesional otro precedente, el de la 2011-12. Entonces entre las jornadas 35 y 37 el bloque de Quique Hernández venció uno tras otro al Numancia (2-1), Las Palmas (1-3) y el Xerez (2-1). En el paso posterior por Segunda B, en cambio, si que se pueden encontrar ejemplos similares e incluso mejores. En el tramo final de la 2014-15 la concatenación de resultados a favor se estiró hasta los siete.

En los últimos tiempos no se ha vuelto a experimentar nada similar, ni en los dos pasos por la élite -algo lógico dado que en ellos los buenos resultados no abundaron- ni tampoco en la temporada que se intercaló entre ambos y en la que curiosamente no fue necesario algo así no ya para recuperar el sitio entre los mejores, sino incluso para hacerse con el campeonato. Hasta ahora no se ha vuelto a pasar de las dos victorias.

Con Pacheta en Primera División hace ahora justo un año, el Huesca salió de los puestos de descenso tras derrotar al Levante a domicilio (0-2) y superar en casa al Elche (3-1), dos buenos resultados que llegaron precedidos de un 0-0 con Osasuna, pero que se vieron cortados con un 1-0 en el campo del Alavés. Algo similar había ocurrido ya en el debut en la élite en la 2018-19 cuando otras tablas sin goles, con la Real Sociedad, fueron la antesala al 4-0 con el Valladolid y al 0-2 con el Girona que hicieron que la diferencia con la salvación se recortase cuatro puntos para quedarse en seis en la jornada 23.

En la 2019-20, lograr una sucesión de buenos marcadores también fue uno de los anhelos perseguidos. Si ahora con ello lo que se querría es meterse en la lucha por el ‘play off’, carrera en la que los oscenses, alejados a siete puntos del sexto, han quedado quizá definitivamente rezagados, entonces se veía necesaria para obtener el ascenso directo. En seis ocasiones se plantaron en dos victorias. Resultaron claves las dos últimas. El 0-1 con el Real Zaragoza y el 1-0 ante Las Palmas de las jornadas 36 y 37 les situó segundos. Después, el 3-0 ante el Numancia de la penúltima cita les confirmó el regreso a Primera y el posterior 0-1 frente al Sporting les hizo campeones.