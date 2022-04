La motivación extra de Lago Junior para el Huesca-Almería

Faltan nueve jornadas, o lo que es lo mismo, restan 27 puntos por entrar en juego y la SD Huesca, que marcha décima en la tabla se encuentra a siete puntos de la promoción de ascenso. Las opciones matemáticas no son muchas, pero existen y a ellas se agarran los azulgranas para darle aliciente a la recta final de la temporada y tratar de cerrarla de la mejor manera posible. “Hay tiempo, pero hay que ganar partidos”, afirmó este viernes Lago Junior sumándose a los mensajes que desde el vestuario se han venido lanzando en los últimos días al respecto de forma más o menos directa.

Las dos victorias consecutivas ante el Burgos (1-0) y el Málaga (0-2) han renovado las esperanzas tras el batacazo que supuso el tropiezo en Alcorcón (1-0) y la larga reunión posterior en la que “se decidió que éramos una buena plantilla y que todos teníamos que estar al 100% para salir adelante” y ahora se quiere seguir alargando la racha, la general y la que hace referencia al rendimiento en El Alcoraz, en el que se han sumado diez de los últimos doce puntos posibles sin encajar un gol. “Un equipo que quiere luchar por el ‘play off’ debe ganarlo todo en casa y ahora estamos demostrando que ahí somos fuertes”, valoró el extremo. “Hemos tenido muchas oportunidades de acercarnos arriba y si ganamos al Almería lo haremos más”, indicó.

El reto no es precisamente sencillo, enfrente estará el segundo clasificado. “Sea quien sea lo importante es sumar”, restó importancia a lo que indica la clasificación. Los indálicos se presentan tras haber perdido con el Girona. “Vendrán motivados para dejar atrás ese partido, pero nosotros también tenemos una motivación extra, debemos demostrar en casa que queremos estar arriba”, apuntó.

Para superar a los de Rubi, como modelo a seguir el costamarfileño se refirió a lo vivido el domingo pasado en la visita al Málaga. "Se vio a un equipo competitivo con las ideas claras", afirmó.

Lago Junior fue el primer refuerzo en el pasado mercado de invierno. Llegó cedido desde el Mallorca hasta el final de la temporada con una opción de compra y la clara intención de ser importante. Sin embargo, de las cinco caras nuevas para la segunda vuelta, es el que menos opciones de jugar está teniendo. Acumula 194 minutos en ocho actuaciones con solo una titularidad. El no se resigna: "Disfruto entrenando bien y demostrando que puedo estar en el once, durante toda mi carrera siempre he luchado, he sido constante y he trabajado hasta el último minuto".

Ambiente distendido, pero sin Pulido y Ferreiro

Los buenos resultados han ayudado a destensar la situación como se está haciendo patente en los entrenamientos. En el de este viernes, en el que el equipo realizó varios rondos y juegos en los que participó un sonriente Xisco, el buen ambiente se convirtió en la nota dominante. El aspecto negativo fue la nueva ausencia sobre el césped de Ferreiro en el día en el que cumplía 34 años y de Jorge Pulido. Ambos arrastran problemas físicos y en el cruce con el Almería apuntan a ser de nuevo baja toda vez que solo resta un entrenamiento, el previsto hoy a partir de las 11.00, y en lo que va de semana no se han ejercitado con el grupo. El central se ha perdido los dos últimos partidos y el extremo ya no estuvo disponible el domingo pasado en Málaga.