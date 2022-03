Fran, técnico del Alcorcón: "Es una de las últimas oportunidades de la SD Huesca"

Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, ha señalado este viernes en rueda de prensa que la SD Huesca, a la que se enfrenta este domingo en su estadio (18.15, Movistar LaLiga), es "uno de los mejores rivales de la categoría" y se mostró esperanzado en que "el dolor que sufren" los alfareros se convierta "en rabia" para ganar después de 21 partidos de liga sin celebrar un triunfo. El Alcorcón está en una situación crítica. Solo dos victorias en 30 jornadas y la salvación la ve a 19 puntos a falta de doce jornadas.

"Espero que el dolor se convierta en rabia y en una motivación intrínseca para ganar. Es la mejor manera de canalizar lo que nos está ocurriendo porque no tiene mucha explicación, aunque es lo que hay", dijo Fran Fernández. "No podemos dar marcha atrás. Hay que pensar en lo que viene, seguir trabajando fuerte y estar mentalizado en que podemos dar la vuelta a la situación. Creo que podemos ganar al Huesca pero tenemos que tener continuidad. Pensar más allá del próximo partido no tiene sentido ahora", confesó el tercer entrenador del Alcorcón en lo que va de curso tras el paso de Anquela, destituido tras solo seis encuentros, y de Jorge Romero hasta la 13ª jornada.

Para el preparador, "el Huesca es un rival de los mejores de la categoría pero no está cumpliendo las expectativas. Es un rival muy difícil y vendrá con todo porque es una de sus últimas oportunidades para engancharse arriba", manifestó. "Hay que hacer un partido perfecto, estar acertados en ataque y que los factores externos nos puedan acompañar en algún momento. Es algo de lo que no quiero hablar pero todo el momento se ha dado cuenta de lo que nos viene pasando las últimas fechas", concluyó Fran Fernández

Desde el partido en El Alcoraz (0-0) celebrado el pasado mes de diciembre, los cambios en el equipo amarillo han sido profundísimos. La dirección deportiva que encabeza el exazulgrana Emilio Vega realizó nueve incorporaciones y dio once bajas a futbolistas que habían comenzado el curso con el colista. Llegaron el portero Cristian Rivero, los laterales Luis Valcarce e Iván Calero; los mediocentros Roberto Olabe y José Ángel Jurado, los extremos Borja Valle, Joel Valencia y Álex Mula y el delantero nigeriano Emmanuel Apeh.

El club se desprendió de los porteros Dani Jiménez, también con pasado en el Huesca, y José Suárez, el central Fidel Escobar, los mediocentros Al Badaoui, Armin Hodzic y Juan Aguilera, el mediapunta Lucho Vega, los extremos Juan Hernández y Asier Córdoba y los delanteros Marc Gual y Raúl Asencio. Así, los oscenses no se reencontrarán con viejos conocidos, salvo Vega en el palco, en un Alcorcón que ha utilizado 40 jugadores.