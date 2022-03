Jesé Rodríguez advierte de que el partido en Huesca es "vital" para Las Palmas

Jesé Rodríguez marcó el primer gol de la temporada a la SD Huesca, en la derrota de la tercera jornada en Las Palmas (2-1), y este sábado amenaza de nuevo a los azulgranas desde las filas de un conjunto que también mira al ‘play off’ pese a los vaivenes de la época más reciente. El delantero grancanario señaló este jueves que la de El Alcoraz es la primera «final», en un encuentro que calificó como "vital" para los amarillos ante un rival "bueno defensivamente, intenso y ordenado sin balón", y en un estadio donde nunca ha jugado.

Autor de ocho tantos en lo que va de curso, considera que su equipo afronta ahora "lo más difícil", pero a la vez "bonito" de LaLiga SmartBank, el último tercio de la competición, y deben "dar la talla" si quieren optar al ascenso. El punta, que ha pasado por clubes del fuste del Real Madrid y el PSG, ve a su equipo "preparado para todo", pues aún quedan "39 puntos en juego, un mundo", pero tienen que ser "humildes" y "autocríticos", y no pensar más allá de "cada fin de semana".

Jesé no esconde que los números de la UD Las Palmas "están ahí" y reflejan que no están siendo "efectivos en ataque", pero matiza que "tampoco en defensa", si bien asegura que el equipo "no deja de creer y lo va a seguir intentando", aunque a su juicio, quedar fuera de los seis primeros no sería un fracaso, sino una "decepción".

También reveló que esta semana han hablado en el vestuario sobre la situación del equipo y los futbolistas se han "abierto" y "mirado a la cara" para decir "lo que piensan", y eso es "bueno". Por otra parte, Jesé se encuentra "cómodo" en todas las posiciones en las que está siendo utilizado, aunque admite que "con espacios y viendo la portería de frente es diferente a jugar de espaldas".

Los canarios han disputado dos encuentros a domicilio desde la llegada de García Pimienta con un saldo desigual de una victoria en Cartagena (0-2) y una derrota ante el Real Zaragoza en La Romareda por 2-1.