Xisco Muñoz, la rueda de tractor y el llamamiento a la unidad en la SD Huesca

“Mi padre arreglaba tractores y un día me pidió levantar una rueda, arrimé el hombro y a los minutos no pude. Le dije que lo había intentado todo y me replicó que podría haberle pedido ayuda. Nosotros pedimos esa ayuda de El Alcoraz”. Esta anécdota le ha servido a Xisco Muñoz para abundar en la idea de que la unión entre la SD Huesca y sus aficionados resultará ineludible si se quiere sacar adelante el partido de este domingo ante el Lugo (18.15, Movistar LaLiga). El técnico ha abundado en esta idea y ha ensalzado el nivel de un rival “muy trabajado” y que se presenta en la capital oscense tras doce jornadas sin vencer.

La rueda de prensa del entrenador también ha girado en torno al pasado encuentro en Oviedo y a las dos caras radicalmente diferentes que se ofrecieron. Más allá de la primera media hora, Xisco está satisfecho con la evolución que sigue llevando el equipo: “Estamos en un gran momento y creciendo muchísimo, encontrando el bloque que queremos. Encontramos los errores y los trabajamos con humildad”. Se trata de un partido “muy importante” con el que refrendar la tendencia iniciada con el 4-0 al Mirandés. “12 partidos sin perder te dicen que el entrenador del Lugo (Rubén Albés) trabaja muchísimo. Tenemos que dar nuestra versión. Así pocos puntos se irán”.

Xisco Muñoz apela a la unidad frente a la tentación del desapego por la andadura esta temporada. “Es muy fácil ser crítico y bajar los brazos pero el grupo no es así. Estamos a un buen nivel y no es suficiente. Intentaremos sacar todos los partidos. Llevamos cuatro o cinco a un buen nivel. Vuelvo a decir que necesitamos de todos. Que nuestra gente apoye, apriete y nos exija. Creamos que se puede ganar este partido”, ha insistido, para lo que se ha de “salir con intensidad no, lo siguiente. El otro día lo hicimos mal. Una de las bazas del club es la fortaleza en casa. Sé que no damos el nivel que exige la categoría pero debemos estar unidos y el partido puede marcar muchas cosas”, ha insistido.

El equipo “está, no tiene nada que ver con el de hace tres meses. Sale de situaciones difíciles como la del otro día. Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo y será muy difícil, no es fácil regresar a Primera pero nadie va a bajar los brazos”, añade el técnico. A su parecer, “el otro día la mayoría habría bajado los brazos. Vamos a picar piedra hasta el último momento. Vi un partido muy completo y estamos preparados para no repetir esa media hora”.

Preguntado por el estado físico de Gerard Valentín no ha confirmado que pueda reaparecer este domingo: “Está bien, ha pasado la semana entre algodones y hay que valorar el trabajo que se le ha hecho. Creemos que va a poder tener minutos dependiendo de la evolución. Entrará en convocatoria, a ver cuántos minutos puede jugar. Si no, otro compañero lo hará bien”. Los azulgranas tienen las bajas del lesionado Jorge Pulido y el sancionado Ignasi Miquel, con la vuelta de Florian Miguel como novedad: “No vamos a tocar muchas situaciones, estoy muy contento con el grupo”, ha concluido.