Ziganda, entrenador del Oviedo: “La SD Huesca tiene una ambición desmesurada”

Si mira hacia arriba y otea los puestos de ‘play off’, a ocho puntos de distancia, la SD Huesca encuentra a mitad de camino a su rival de este domingo, el Real Oviedo, que se encuentra a cuatro. De ahí la importancia de la cita en el Carlos Tartiere (16.00, Vamos) para dibujar un escenario más optimista o anclado en una tierra de nadie. El técnico carbayón, Cuco Ziganda, ha analizado este viernes el encuentro de una rueda de prensa en la que ha destacado la “ambición desmesurada” de un equipo azulgrana “herido” por los resultados de lo que va de temporada.

El navarro cumple un año en el banquillo ovetense y ha advertido de que la SD Huesca es “un buen equipo, herido en cuanto a resultados. Todo el mundo esperaba que estuviera en las primeras posiciones y lo raro es que no esté entre los tres o cuatro primeros. En enero se han reforzado con jugadores de muchísima calidad, que han jugado ya en Primera División, están haciendo un esfuerzo y es para intentar meterse arriba. Tienen una ambición desmesurada y no van a dejar de intentarlo. Nuestro propósito es hacer un gran partido, plantar cara a un equipo que está hecho para estar arriba”.

Con respecto al sistema del Huesca y la defensa de cinco, dice el técnico que “como en todos los partidos, hay duelos y sistemas, y lo importante es que el nuestro sea capaz de imponerse al suyo. Es una pelea que tiene diferentes zonas del campo donde va a haber que jugar lo mejor posible. No me parece que sea un gran impedimento el sistema, pero si nos tenemos que adaptar, son variantes en las que todos tenemos que estar pendientes en cuanto a matices. Trabajamos nuestros fundamentos sobre los jugadores que sacamos, y en función de ellos plantearemos el partido”, sentenciaba.

De la semana y de los nuevos fichajes del Real Oviedo, tras el debut de Hugo Rama ha dicho de Rodri Tarín que “está para jugar, y si hay que tirar de el no hay problema”. Tiene claro el once el técnico, aunque “con una pequeña duda, que resolveremos el domingo. A un 90% lo tengo”. Preguntado por el sistema más empleado en el Carlos Tartiere, explica Ziganda que “con el 4-4-2 tenemos más llegada pero innegociable no hay nada. Ese sistema nos permite sacar más fortalezas de determinados jugadores que si están bien nos ayudan a decidir partidos. Va a depender del rendimiento del jugador, y del equipo, pero ahora al disponer de más jugadores iremos viendo semana a semana”.

Sobre las posibilidades de los dos refuerzos invernales de entrar en el once, ha señalado el entrenador oviedista, que “las plantillas están para eso, hay que respetar los espacios de todos. Hay momentos en los que toca jugar, o toca esperar. Es la ley del fútbol y de la vida. Todos somos lo suficientemente maduros para saber que en todos los equipos va a haber once, quince jugadores que participan más, y otros que participan poco. El entrenador es consciente de eso y tiene que saber lidiar con esa tarea de tener a la gente involucrada. Lo que trabaja uno a diario se lo da a uno mismo, y lo que no se da a uno mismo, lo va a dejar de recibir. Hay momentos de flaqueza, pero para eso estamos los entrenadores, para contagiar a todo el mundo de que cada día y cada domingo es una oportunidad. Hay que ser fuerte y racional, porque somos unos privilegiados”.