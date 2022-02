Dani Escriche: "Este puede ser mi año y tengo que aprovecharlo al máximo"

El comienzo de año lleva escrito su nombre: dos goles al Cartagena, otro al Mirandés y asentado en la titularidad.

Parecía que me iba a costar entrar en el equipo y me faltaban minutos. Las navidades trajeron goles y la suerte me fue un poco mejor.

¿Es su mejor momento como futbolista? De su etapa en el Huesca, parece evidente que sí.

Creo que sí, tengo muchísima confianza en mí mismo. El míster me lo transmite cada día. Soy el mismo jugador de siempre con la confianza y estado de animo para ser un buen futbolista.

Lleva cinco goles en lo que va de curso, su registro más elevado en el fútbol profesional.

Nunca he sido de meter goles. Esta ha sido una de mis carencias. Por suerte está cambiando la tendencia. Nunca he sido un delantero puro, he podido jugar en muchas posiciones. Lo que se exige a alguien de ataque son goles y asistencias e iremos sumando.

Solo se ha perdido tres partidos este curso. ¿Estamos empezando a ver a un Escriche ya formado como futbolista?

Llevo varios años en el fútbol. Aún no he llegado a la madurez deportiva. Me conozco muy bien a mí mismo, mi potencial, y tengo que aprovecharlo.

Ha tenido como compañeros de puesto a Gaich, Pitta, ahora Darío Poveda… A priori, delanteros con más gol y llamados a tener más presencia. Y usted suma más minutos y más goles.

Pitta no tuvo su mejor año, era su debut en el fútbol español, como Gaich, y hay que darles tiempo. He intentado aprovechar al máximo las oportunidades del míster. Ahora juego yo y hace nada lo hacía Gaich.

Ante el Mirandés pudo nacer una sociedad con Poveda. ¿Se entienden ya bien?

Me llevo bien con él. Jugamos juntos en la cantera del Villarreal hace muchos años, nos conocíamos de antes y somos jugadores que nos asociamos bien. Jugando con otro delantero me siento mucho más cómodo y si me lo piden lo haré hasta de central. Estoy más cómodo con otra referencia.

Se le ha reprochado la falta de gol, que mete las difíciles y falla las fáciles. ¿Ha dejado atrás ese sambenito?

Que te lo recriminen siempre cuesta. Veía que hacía muchas cosas bien y se me juzgaba mucho por no hacer gol. Es frustrante. El fútbol es así y si un delantero las mete es el que va a jugar. Estoy enchufándolas ahora y juego más.

¿Lo considera injusto?

Sí y no. Al final, un atacante debe meter más de lo que yo acostumbraba a hacer. La crítica te hace mejorar o te puede volver loco. No veía mal la crítica, de verdad.

¿El gol se trabaja o es algo innato?

Se trabaja, por supuesto. Con todos los medios que hay en el fútbol actual es más fácil mejorar.

Firmó con el Huesca en 2018, con el equipo recién ascendido a Primera y se le dejó cedido en el Lugo. Al año siguiente se marchó al Elche en enero y el pasado en la máxima categoría estuvo a la sombra de Rafa Mir y Sandro. ¿Este ha de ser su año?

Este puede ser mi año y tengo que aprovecharlo al máximo. El pasado, Sandro y Rafa estaban a un nivel muy bueno y tuve el papel de revulsivo que acepté perfectamente. Este tengo que aprovecharlo todo.

El otro día al celebrar el gol se besó el escudo. ¿Fue un gesto espontáneo?

Estaba en el Elche y no me echaron como un perro, pero casi, y el Huesca me recibió con los brazos abiertos. Me ha dado una oportunidad que creía impensable de jugar en Primera. Al que me lo hubiera dicho hace años le habría tomado por loco. Dije que sí a la renovación (hasta 2024) sin pensarlo.

¿Cómo ha sentado en el vestuario la indisciplina de Nwakali?

Es un caso especial y te cabrea que un jugador importante haga esas cosas. Es cosa suya y la decisión, del club.

¿Qué hay que hacer para ganar dos partidos seguidos? La regularidad es el gran debe de este curso.

Si lo supiese lo habríamos hecho antes. Hay que salir con la misma hambre que el otro día. Apretar a muerte hasta no poder más.

En ese sentido, el partido de este domingo en Oviedo aparece como una de las salidas más complicadas de lo que queda de calendario.

Si, lo consideramos un rival directo, tiene una gran afición y allí cuesta ganar.

¿Usted mira la clasificación o se suma a la tendencia de no hacerle mucho caso?

Intento no mirarla, creo mucho en el partido a partido y en sumar de tres. Ya veremos a final de curso dónde estamos.

¿Se puede llegar todavía al ‘play off`?

Ya he contestado... Partido a partido. No sé si podremos, solo pensamos en Oviedo.