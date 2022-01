Lago Junior, convencido de que la SD Huesca puede alcanzar el ‘play off’

Con las ideas claras, motivado y mostrando una disposición plena a debutar este fin de semana con la SD Huesca. Así se ha mostrado Lago Junior este miércoles en su puesta de largo oficial como futbolista azulgrana. Lucirá el dorsal 15 a la espalda y la presentación se había demorado en el tiempo debido al tiempo de baja que debió de cumplir pocos días después de incorporarse, todavía con el mercado invernal de fichajes por abrirse. Acompañado por el consejero delegado, Manolo Torres, ha explicado que la envergadura del proyecto le había convencido y su meta clara es alcanzar el ‘play off’ de ascenso.

Torres ejerció de maestro de ceremonias y lanzó elogios al extremo costamarfileño de 31 años, que llega cedido del Real Mallorca de Primera División y con opción de compra. Es muy probable que disponga de sus primeros minutos este domingo ante la Ponferradina en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga) en pos de esos valores que quiere reunir el conjunto de Xisco Muñoz para intentar el asalto a las primeras posiciones: más verticalidad, gol y ser resolutivos en el área del conjunto rival.

Lago es «un jugador que necesita muy poca presentación, con una categoría contrastadísima, amplia experiencia y bagaje y éxitos individuales y colectivos», destacó Torres, quien asimismo subrayó la «firme determinación por venir» del africano. El Huesca le agradece “su confianza e interés por añadirse a nuestro proyecto. Un proyecto humilde y ambicioso con el que crecer juntos”. El jugador también recalcó el papel de Xisco Muñoz, con el que fue compañero de vestuario en el Nástic de Tarragona. en lunas negociaciones que arrancaron en el mes de noviembre.

Ese afán por hacerse con sus servicios sedujo al atacante, que vio “mucho interés” en el Huesca desde el primer día: “No iba a ser una segunda pieza e iba a ser importante. Era lo que más me motivaba. Hablé con Xisco y es un proyecto interesante”, señaló en su primera respuesta. Apenas han transcurrido dos semanas de su primer contacto con los nuevos compañeros, pero Lago ya contaba con una opinión previa teñida de sinceridad y optimismo: “Es una plantilla buena y con experiencia que no está donde debe. En la segunda vuelta con retoques se va a levantar la cabeza”, haciendo suya la idea del club de que con los refuerzos invernales se reforzará esta teoría.

En lo que queda de segunda vuelta, 19 partidos, Lago no tiene dudas a partir de su experiencia, con dos ascensos en Mallorca: “Sé lo difícil que es, pero con dos o tres victorias juegas más suelto. No me preocupa la situación, el equipo jugó muy bien en Cartagena”, valoró el costamarfileño, que quiere aportar “experiencia”. “No voy a decir que meteré 50 goles. Al equipo le falta gol. Sé lo que es la Segunda División y quiero dar al Huesca juego vertical y mucho gol”, añadió el extremo, que también lanzó elogios a los delanteros de la plantilla azulgrana.

“Son tres delanteros de diferentes perfiles, buenos. A mí me han fichado como extremo, pero el míster decide. Falta gol pero eso cambia de la noche a la mañana”, reflexionó acerca de la posibilidad de que se le emplee como nueve del equipo en alguna ocasión. Lago ha dejado atrás las molestias que arrastraba desde su última convocatoria con Costa de Marfil y ahora se encuentra “perfecto para debutar, el parón ha venido bien”.

Sabe que Xisco le va a “exigir”, como también un club “importante y para eso me han fichado. El entrenador me ha pedido que trabaje y me ponga en forma tras el periodo de inactividad”. El extremo tiene el deseo de que “el equipo se meta en ‘play off’, me encanta tener ilusión y un desafío y estoy convencido de que lo vamos a lograr”. Para ello quieres sumar “goles”, que son “lo que hace feliz a un delantero”.