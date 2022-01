La SD Huesca acaricia la normalidad tras dos días sin contratiempos

Por segundo día consecutivo no se han registrado ausencias en el entrenamiento de la SD Huesca. Este jueves se ha confirmado que la dinámica está cambiando después de dos semanas complicadas en las que se acumularon las ausencias para los partidos con Girona y Cartagena. La única ha sido la del portero Andrés Fernández, mientras que el resto de la plantilla sigue trabajando con vistas al partido del domingo 23 de enero frente a la Ponferradina en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga). Con muchos días todavía por delante y dos días de descanso entre medias, el domingo y el lunes, el cuerpo técnico acaricia la posibilidad de tener a todos los jugadores disponibles excepto Kelechi Nwakali por su participación en la Copa Africana de Naciones.

Una circunstancia casi inédita en el pasado más inmediato y que se ha complicado con los casos de covid-19 que irrumpieron a la vuelta de las vacaciones navideñas. Desde entonces se ausentaron de los entrenamientos Salvador, Ratiu, Seoane, Escriche, Joaquín, Mosquera, Lago Junior, Mikel Rico, Pulido, Adolfo Gaich, el técnico Xisco Muñoz y ahora Andrés Fernández. En el apartado físico, el único jugador que se entrena al margen es Gerard Barri, del Huesca B. Lago Junior se ha ido incorporando a la dinámica grupal y los servicios médicos se encuentran muy satisfechos con la evolución de David Ferreiro tras dejar atrás una lesión tan delicada como la pubalgia.

Uno de los futbolistas que ha dejado atrás el coronavirus en Andrei Ratiu. El lateral rumano ha atendido a los medios informativos antes del entrenamiento de este jueves y ha señalado que “después de una victoria y un buen trabajo siempre se entrena más feliz. Viene bien parar y mirar al rival porque la Ponferradina es un rival duro. Tenemos varios días para prepararlo y hacer un buen trabajo”. Se trata de “ponerse a tono físico” para tratar de reeditar el que pudo ser el mejor encuentro de la temporada: “Quizá lo fue. Por los goles, no concedimos nada atrás…”. Ratiu se encuentra “un poco mejor” como carrilero y juega “donde me pongan. Soy lateral derecho y también he actuado más arriba”.

Las bajas pasadas muestran la evidencia de que “ahora mismo es muy difícil protegerse de la covid y todos los equipos tienen bajas. El que entre lo va a hacer bien y estamos teniendo la mente fuerte para los partidos que vengan”. Ratiu ha destacado que “tenemos las cualidades para estar arriba. El objetivo es ser más constantes”. El rumano se encuentra “bien física y mentalmente bien”, y le falta “mejorar algo atrás en los duelos y tener algún número más”. Los azulgranas quien recuperar el paso en casa y el defensa cree que se puede: “Estamos haciendo un buen trabajo, muchas porterías a cero, y nos falta ultimar esos detalles. Vamos a todos los partidos igual y unos salen mejor o peor. Tenemos que ser más fuertes en casa”, ha concluido un Ratiu “concentrado” en la SD Huesca y sin pensar en el mercado invernal de fichajes.