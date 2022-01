Xisco Muñoz: "Si seguimos creciendo y viene gente que ayude, estaremos arriba"

La primera pregunta ha de ser por su estado de salud tras superar la covid-19. ¿Cómo se encuentra?

Ya estoy bien. Es algo con lo que hay que vivir ahora mismo y cuidarse al máximo para no cogerlo. Aun así, ha ocurrido y toca pasar página. Pensar que hay que seguir.

La pandemia está marcando las últimas semanas en el fútbol. ¿Cree que al jugarse con bajas una semana sí y otra también se está desnaturalizando la competición?

Por supuesto, es algo normal. Tendríamos que ver cuántos jugadores se pierden nuestra liga por la covid en total. Si son 50 es normal que el panorama cambie para el espectador y para todos. Afecta al grupo y a los aficionados.

¿Suspendería partidos por este motivo?

No somos la plantilla más amplia, pero hay que avanzar y adaptarse a esta normalidad. La Liga da posibilidades como los cinco cambios y muchas soluciones. Hay que intentar controlar la situación, si suspendemos partidos luego nos quejaremos de que hay un último mes muy cargado.

El Huesca acudió a Cartagena con varias bajas y realizó uno de los partidos más completos de la temporada. ¿El mejor desde que es usted el entrenador?

El más equilibrado. Estoy contento por cómo va reaccionando y avanzando el equipo, va dominando registros. Hay temporadas que se tuercen, muy difíciles de dar la vuelta. El del Girona fue un partido muy completo pese a la derrota y posiblemente la gente no lo ve. En números y eficacia estuvimos cerca de ganar. A mi llegada el equipo estaba cada vez más cerca de perder. Se van ofreciendo cosas y por eso estoy satisfecho. Nos faltan meses de trabajo, lo digo mucho.

Faltaban jugadores en todas las líneas, además de varios habituales, y el equipo creció a partir de la velocidad y la pegada.

Estuvimos muy bien en el balance defensivo y ofensivo. Lo importante es generar ocasiones, y no podemos pensar que le vamos a crear 25 oportunidades claras al Girona. Podemos hacer partidos muy completos pero antes ver en qué punto estamos. El día del Alcorcón nos faltó mucho. No nos hemos metido más cerca del ‘play off’ porque nos ha faltado algo. Hay que encadenar victorias o si no, no llegaremos.

El rendimiento del doble pivote Seoane-Juan Carlos, inédito y casi obligado por las circunstancias, abre ahora la duda de si mantenerse con los regresos de Mosquera o Mikel Rico.

Juan Carlos nos va a ofrecer muchísimo, le tengo una confianza brutal y es un futbolista espectacular. De Seoane ya se sabe lo que pensamos todos. Por fuera, de 10, de 6… Puede jugar donde le dé la gana. Tiene capacidad de trabajo y adaptación donde le pongas. Aun así, digo que fue un partidazo de todos. Contra la Ponferradina y por primera vez en dos meses tendremos problemas para hacer un once y es algo fenomenal.

"No es un mercado de fichajes fácil por la covid"

Ha probado a los tres delanteros, con titularidades alternas, ¿Escriche ha adelantado por la derecha a Pitta y Gaich después de Cartagena?

Dani va a jugar la semana que viene. Hizo un partido muy completo y le quiero ver al mismo nivel, con las mismas ganas y ambición. Queremos que cuando uno baje su rendimiento haya otro detrás. Lo importante es que sea constante y no se quede en un partido. Tenemos que ser autocríticos todos y constantes para dar un paso adelante

¿Y con Pitta y Gaich?

Han tenido sus oportunidades y estoy contento. Todos tenemos que ofrecer más al equipo. Yo el primero.

Y cuenta con la cantera, le ha dado ya tres partidos a Manu Rico.

Cuando eres futbolista, entrenar con el primer equipo te lleva a mejorar. Hay un potencial muy bueno en el filial, cada uno va a una velocidad y necesitan su tiempo. Manu va muy bien y es un futbolista importante. Tenemos jugadores que pueden ofrecer muchísimo y les felicito.

Siete puntos de desventaja con el ‘play off’ exigen una continuidad de buenos marcadores que aún no se ha tenido. ¿Por qué tanta diferencia entre casa y fuera?

Tenemos ese problema y creo que se va a solucionar en un abrir y cerrar de ojos cuando el equipo vea más claro el fútbol de la categoría y con un resultado positivo. Sería brutal el día de la Ponferradina encadenar dos victorias seguidas y afrontar el partido con el Eibar y el mes de febrero con mucha fuerza. Es el mes para posicionarnos, para ver si podemos llegar. O si no llegamos y entonces sería un año normal.

Hablar a las claras de la fase de ascenso parece tabú.

Queremos llegar al ‘play off’ pero no basta ser el Huesca, hemos tenido que hacer muchas cosas. Necesitamos eficacia y solidez defensiva, entender momentos de partido. Estaremos más cerca de ganar que de perder siendo constantes.

Mercado de invierno: se habló de hasta cinco fichajes y de momento solo ha llegado uno, Lago Junior.

Estoy muy tranquilo, lo sigo muy encima y el trabajo es brutal. No va a ser un mercado fácil, por el covid el jugador número 26 antes es ahora el 12 o 13 y nadie se quita jugadores. Se hace todo lo posible por que lleguen ayer y no dentro de 15 días. No soy ventajista. No es fácil subir el nivel de la plantilla. Hay que tener más número de efectivos por la situación que viene.

¿Es más urgente reforzar el ataque o la defensa?

Estar acertados arriba no es meter más goles, es acertar en la presión o el último pase. Hay que ofrecer registros diferentes a los que tenemos y en eso se está trabajando. Me gustaría mejorar situaciones de ataque: que teniendo un día muy malo haya alguien que lo solucione para ganar ese encuentro sí o sí.

¿Qué tal la relación con el director deportivo, Rubén García?

Estoy contento, no es fácil encontrar el jugador idóneo. Entiendo que la relación es buena y su trabajo, buenísimo. No era fácil tener a Lago Junior aquí tan pronto. Hay cosas que pueden salir mal, es fútbol, pero se trabaja mucho y muy bien.

"Queremos un perfil de jugador que arregle un mal día del equipo"

¿Al final del mercado querría un plantel con 25 fichas?

Hay que tener los máximos jugadores posibles porque no sabemos qué va a pasar dentro de 90 días. No está habiendo lesiones gracias a Dios. Debemos hacer todo lo que se pueda en cantidad.

Hace unos días en el programa ‘El Chiringuito’, Petón confesó que no entendía la importancia del ‘big data’ en el fútbol, que le mueven más las sensaciones. ¿Qué opina?

El dato es el dato, pero los datos generales pueden llevarte a ver diferentes situaciones. Con nuestra forma de juego hay que tener unas intensidades y metros que recorrer. En los diez últimos partidos no hemos bajado de estas intensidades. El dato no te ayuda a ganar pero sí a reforzar situaciones en las que crees o no. Hay que extraer un rendimiento del 'big data'. Luego el fútbol es visual.

Tras sus experiencias en Georgia e Inglaterra, ¿qué balance realiza de sus primeros meses entrenando en el fútbol español?

Podríamos hablar de resultados y están ahí. Cuesta que nos ganen, somos un equipo muy ordenado y generamos más de lo que nos generan. Nos falta algo, tiempo o unos registros más. Si seguimos creciendo y viene alguien que nos ayude, lo haremos. Estoy muy contento de estos dos meses y medio. De haber tenido una pretemporada normal, es el tiempo equivalente a cuatro jornadas de liga. Hemos cambiado completamente la dirección del equipo y las dinámicas son difíciles de revertir. Es un equipo fiable. No basta: para salir a ganar es importante saber no perder.