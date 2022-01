Xisco: "Nos falta acierto en el último tramo, el plus que te hace estar arriba"

Xisco Muñoz concluyó el partido con el Girona convencido de que la SD Huesca, a pesar del 0-1 final, no solo había merecido empatar, sino también la victoria y para defender su punto de vista empleó los datos. "Hemos hecho siete tiros, diez dentro del área, muchísimos centros laterales, once saques de esquina, situaciones de tres contra uno...", esgrimió poniendo en contraposición las tres llegadas del Girona y concluyendo que "los tres puntos deberían de haber sido nuestros". ¿Por qué no los consiguieron? También el diagnóstico lo tuvo claro y apunta a la necesidad de reforzar el bloque en el mercado invernal: "Nos falta acierto en el último tramo, ese plus que necesita la categoría para mantenerte arriba".

El técnico lamentó la oportunidad nuevamente perdida de acercarse al ‘play off’ y se quedó con "la actitud y la forma de trabajar". "Hay quienes van dos veces y tocan el timbre, nosotros vamos 25 y no lo logramos, pues habrá que ir 35", expuso sobre la necesidad de insistir. En relación con esto felicitó al vestuario "por ser capaz de reaccionar" y puso un pero, "que sea igual de atrevido desde el inicio". Igualmente considera que deben ser "más agresivos en el último tramo para generar situaciones de peligro".

Su apuesta por una línea de tres centrales le dejó satisfecho. "Ha estado bien, estábamos frente a un equipo que como te coja la pelota igual ya no la vuelves a ver", justificó y también entró en algunos nombres propios. Manu Rico, que actuó de carrilero por la derecha, "está cumpliendo y sigue con el proceso para poder ir entrando en el primer equipo". A Ferreiro, Mosquera y Juan Carlos que volvían tras lesión les pidió "dar un paso adelante y marcar diferencias en la categoría". Con la marcha de Nwakali a la Copa de África se mostró resignado y deseando que "la covid no perjudique mucho para Cartagena", el partido del próximo sábado.

Y la llegada de Lago Junior, el primer refuerzo del mercado invernal, la calificó como "un muy buen trabajo" respaldando la labor de la dirección deportiva. "Es un jugador de Primera que ha conseguido muchos ascensos y está preparado para lo que viene", dijo del extremo. "No va a ser un mercado fácil", advirtió recalcando que con la pandemia va a ser complicado que los equipos se desprendan de futbolistas.