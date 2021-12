Dani Aso, el técnico de la SD Huesca B: “Parece que no le importamos a nadie”

"Vengo avisando hace muchos días de que nuestras condiciones son precarias. Entrenar cómo entrenamos es un sufrimiento, los chavales son excepcionales, la idea de fútbol la siguen a rajatabla, pero así un filial no puede estar". Dani Aso, el técnico de la SD Huesca B realizó este domingo una agria crítica al club tras su derrota con el Lleida por 1-3. Fueron unas declaraciones a Radio Huesca SER fruto no del momento, sino meditadas, como quiso recalcar, y en las que puso de manifiesto que siente que "a nadie le preocupamos".

El preparador, que la temporada pasada condujo al equipo a la 2ª RFEF, donde ahora marcha penúltimo, se quejó de no poder disponer de varios jugadores que completan las convocatorias del primer equipo, pero que no juegan, y de las condiciones de entrenamiento. También del hecho de que nadie supervise la evolución de la plantilla. "¿Para qué se subió de categoría?", se preguntó. "Nos están minando", lamentó.

“Te quitan jugadores para después no jugar, no tiene ningún sentido”, comentó. Para ejemplificarlo explicó que “ayer propuse que Manu Rico jugase 45 minutos y me dijeron que llamase a juveniles, es triste”, en referencia a una de los futbolistas que había entrado en la convocatoria para la visita al Sporting. “Ayer a Carlos Kevin no le dejaron entrenar con nuestro equipo, tuvo que hacerlo con un preparador a parte, como si fuésemos terroristas que no pudiésemos entrenarlo”, puso sobre la mesa otro de los casos por los que se encuentra molesto.

“Nadie durante todo el año pregunta por los jugadores, por si han evolucionado, si entrenan bien o mal, nadie nos ve en el día a día o se preocupa por si entrenamos una hora, dos o tres, si tenemos campo para entrenar o no”, recalcó. “Nos tenemos que buscar la vida cada semana para tener un lugar donde trabajar los sábados”, añadió. A este respecto calificó como “campo de cabras” y “patatal” el terreno de juego en el que se habían ejercitado el día anterior.

“Con tantos condicionantes es difícil preparar los partidos. Si tienes entrenando a 13 o 14 de los tuyos y muchos de los que van a jugar los ves de domingo a domingo es difícil preparar según qué acciones”, comentó, mostrando su agradecimiento a los juveniles que les apoyan, “estoy encantado con ellos”.

“Que la gente sepa que trabajamos en dificultad y no es que se nos refuerce el equipo, sino que se nos mina más, competir en esta categoría con estas armas es imposible”, afirmó. “No lo digo porque esté caliente, la sensación es de vacío y dejadez, quieren que nos apañemos como si fueras un club de Regional”, lamentó.

A lo largo del curso, y antes durante la pretemporada, la presencia de jugadores del Huesca B en el día a día del primer equipo tanto durante la etapa de Nacho Ambriz como ahora con Xisco Muñoz ha sido constante. Solo en la última convocatoria estuvieron presentes Tiago Martins, Manu Molina y Barba. Estos dos últimos tuvieron minutos en la eliminatoria de Copa con el Cayón junto a Carlos Kevin, que marcó un gol, Aparicio y Barri.

El Huesca B suma tras quince jornadas 14 puntos. Ha conseguido dos victorias y ocho empates, y sufrido cinco derrotas, la última con el Lleida fue la primera en Grañén, el campo donde juega como local. Se refundó en 2017 y echó andar en Segunda Regional. Desde entonces, en todas las temporadas ha conseguido un ascenso.