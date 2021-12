Los números de Xisco en la SD Huesca, parejos a los que logró con el Watford

Cinco jornadas consecutivas atrapando puntos, algo que en la SD Huesca no se vivía desde el tramo final de la temporada de debut en Primera División cuando la racha llegó a seis. Dos victorias, cinco empates y solo una derrota desde su llegada y, por encima de ello, la construcción de un bloque competitivo, como se constató una vez más el viernes ante el Sporting con el 1-1 rescatado a domicilio con uno menos. Desde su llegada, Xisco Muñoz ha devuelto la confianza a un club que vuelve a estar convencido de poder pelear por el ascenso. La misión acometida por el técnico balear, a pesar de su corta trayectoria en los banquillos, no le es desconocida, ya había cogido con anterioridad las riendas del Dinamo Tbilisi y el Watford con la campaña empezada y a los dos los condujo al éxito. Con los georgianos conquistó dos ligas y con los ingleses celebró el ascenso a la Premier League. De hecho, es esta última experiencia la que puede resultar más pareja a la actual y por el momento cuando menos existen paralelismos. En lo más tangible, si con el Huesca suma once puntos en ocho jornadas, con los ‘hornets’, logró 14.

Xisco se estrenó al frente del Watford con una victoria ante el Norwich (1-0). Aterrizó a finales de diciembre con veinte jornadas ya disputadas y con su nuevo equipo, recién descendido como ahora el Huesca, clasificado en quinta posición con 34 puntos, a cuatro del ascenso directo. Después, en sus siguientes siete compromisos ligueros firmó otros tres marcadores a favor, dos tablas y dos tropiezos, que le hicieron subir un puesto, pero que no impidieron que la segunda plaza se alejase a siete puntos. Fue a partir de entonces cuando se produjo el despegue que ahora se anhela confiando en que la llegada de refuerzos en el mercado de invierno lo facilite. En los siguientes once partidos se impuso en diez ocasiones y solo hincó la rodilla una vez. Acabaría rubricando el salto a la élite con dos jornadas de antelación y festejando un total de 18 victorias en 26 compromisos, el mejor registró histórico del Watford y de la competición.

Con los ingleses, en aquellas primeras jornadas Xisco apostó por un bloque estable de futbolistas y por pocas variaciones en su once titular. También ahora, y una vez superado los tres primeros compromisos, disputados entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, y en los que aprovechó para conocer a la plantilla ante la falta de entrenamientos, ha establecido una alineación titular consolidada.

En Gran Bretaña abogó de inicio por sistemas con dos delanteros, pero sus dibujos tácticos de cabecera acabaron pasando por el 4-2-3-1 y el 4-3-3, los que ahora ha adoptado. En El Molinón, como ya había hecho dos semanas atrás en la segunda parte de la visita al Almería, comenzó sin un punta clásico sobre el terreno de juego dejando a Joaquín como hombre más adelantado. También resulta llamativo que en los últimos dos careos ha decidido dar el extremo izquierdo a un medio, Seoane.

Ha hecho crecer al Huesca desde la defensa. Ha recibido siete dianas y en tres ocasiones, cuatro si se cuenta el 0-2 con el Cayón en la Copa, Andrés ha terminado con la portería inmaculada. Con el Watford esa solidez aún fue mayor, cuatro tantos encajados, cinco si se añade el 1-0 con el que el Manchester United le apeó de la FA Cup, y cuatro ocasiones con la meta a cero. Allí en ocho jornadas los suyos marcaron otros tantas veces, aquí han sido siete.