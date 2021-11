Xisco Muñoz: "Me preocupa todo, yo el primero"

Xisco Muñoz ha cumplido sus tres primeros partidos como técnico con un balance de dos empates y una derrota que le dejó "jodido" y a la que trató de dar explicación para concluir que le preocupa "todo" de la SD Huesca tras el 0-2 con el Leganés. "Nos han llegado poco y esas veces la han enchufado. Era una semana importante, de aprendizaje y salir de la zona de confort. Tenemos capacidad para conseguirlo, lo sigo pensando", valoró.

El balear explicó los relevos de Ignasi Miquel y Salvador en la segunda parte; el central le pidió el cambio "por molestias y no teníamos otro central y pongo a Florian a pierna cambiada". Salvador, mientras, "tenía amarilla y hemos perdido bastante, no hemos controlado el balón y ha llegado su gol. No me arrepiento, Seoane tiene capacidad de sostener al equipo y volvería a hacer el cambio", explicó Xisco.

La afición le pareció "de 10, me encanta encontrar esto en casa. Será recompensado seguro y los jugadores lo agradecen. Es importante que la cabeza se sienta otra vez con confianza y alegría", sostuvo el entrenador, que cree que "tenemos una carencia en ataque y vamos a trabajarla. El último tramo es el más difícil de arreglar. Hemos tenido la más clara sin portero. Ellos la enchufan con un balón colgado desde nuestro banquillo"..

El preparador insistió en que "llevamos poco tiempo y confío en ellos. Dije que sería una situación difícil y lo será hasta el final". Con los cambios, "había que sacar otro delantero para atacar más y correr riesgos, no entro a valorar si se ha descompuesto el equipo". Al Huesca le resta "trabajar todos los aspectos, mucho que mejorar y controlar del juego. Tenemos que trabajar muchísimo todos. Hay altibajos que nos perjudican bastante".

Estaba convencido Xisco Muñoz de que "hasta el 0-1 no nos habían creado ningún peligro". En este punto, y antes de visitar al Mirandés, el Huesca se asoma al abismo: "Me preocupa todo, yo el primero. Somos un equipo y hay que empezar a trabajar como equipo todas las líneas. Cuando lo entendamos creceremos y yo soy el primero que tiene que encontrar soluciones".

Ferreiro: "Hay que trabajar y estar unidos"

David Ferreiro admitió el mal momento que atraviesa el equipo, pero insistió en el compromiso de la plantilla en revertirla. "Es un momento dificil, no estamos generando ocasiones. La primera parte es de empate a cero, porque ninguno creamos un buen juego. Después del gol sufrimos otro mazazo. No nos hemos sabido reponer y nos está costando la vida ganar", dijo.

Concluyó el extremo con una referencia a la afición, que no se fue contenta de El Alcoraz: "Cada uno es libre de opinar, de animar, y estar con el equipo. Es normal que critiquen, no estamos dando lo que ellos quieren. La gente estaba ilusionada. El objetivo es volver a subir y no estamos demostrando esa ambición de estar arriba. Hay que estar más unidos que nunca. Poner más trabajo e ir a por los siguientes partidos".