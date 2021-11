Xisco Muñoz: “Necesitamos identidad y ofrecer el 200% para ganar”

La premura de los plazos fuerza a mirar la cita de este martes ante la Ponferradina en El Toralín (19.00, Gol) sin dejar de perder de vista el empate del sábado con el Amorebieta ni a una SD Huesca en plena transición tras la llegada de un Xisco Muñoz que se agarra a su labor para revocar la tendencia. Los errores de su debut, herencia del pasado, se combaten con “trabajo y unión”: “No quiero ser alarmista, son situaciones que hemos ido viendo y vamos a seguir trabajando. Es un punto de inicio y creo que forma parte del aprendizaje. Tenemos que reforzar las situaciones y empujar adelante para dar la vuelta a la situación”, ha señalado.

Los azulgranas han trabajado este lunes antes de viajar al Bierzo con Ignasi Miquel y Joaquín Muñoz al margen, lo que les descarta para el encuentro, y el añadido de los canteranos Carlos Kevin, Anglada y Abizanda. Enfrente, un rival en forma que merece la misma consideración que el resto de conjuntos de la categoría de plata: “En Segunda todos los rivales son complicados. Todos merecen su respeto y necesitamos ofrecer el 200%. Intentaremos que el equipo vaya evolucionando y lo afrontamos como un partido más. Da igual que la Ponferradina haya sido líder. Tenemos que hacer nuestro partido, tener identidad y trabajar para ir a por los tres puntos”.

Xisco se muestra “muy tranquilo, me gusta trabajar. He venido aquí porque creo en ellos y voy a ofrecer a mis jugadores toda la confianza del mundo. Creo en el ensayo y error. Cuanto más nos equivoquemos ahora más avanzaremos. Que la gente no se esconda. Estamos en una ciudad histórica donde nos gusta pelear las situaciones y va con mi personalidad”. Un discurso seguir de sí mismo que quiere trasladar ese mensaje de fe a los aficinados. “Venimos de otro escenario y tenemos que arrimar el hombro y hacernos fuertes para que esto vaya adelante”, ha recalcado.

En una semana con dos choques, el de El Toralín y el viernes ante el Leganés en El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga), el cuerpo técnico tratará de que “se recuperen de la mejor manera y no haya problemas de última hora. Hay jugadores que han estado bien y otros han de aportar un poco más. Es parte de empujar adelante, no es el nivel que debemos dar y mejoraremos. Tenemos capacidad y ganas”, ha añadido respecto a la cita con el Amorebieta. Las “penas de fútbol con fútbol se quitan. Siempre es bonito luchar, vamos a seguir e intentar ofrecer lo mejor para los siguientes partidos”.

Xisco Muñoz cree que la cabeza es “importantísima”. El cambio de entrenador “se debe un problema y hay que encontrar soluciones. A veces se encuentran en tres semanas y otras en seis. Tenemos que trabajar duro y ser humildes para alcanzar la exigencia que nos pide el club. Necesitamos la mejor forma mental, energía y constancia en el trabajo para sacar lo mejor de cada uno. Y eso es lo que vamos a conseguir en poco tiempo”.