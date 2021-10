Ferreiro y Salvador, bajas en la SD Huesca para recibir al Tenerife

La SD Huesca no podrá contar ni con David Ferreiro ni con Cristian Salvador en el partido de este sábado ante el Tenerife en El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga). No han superado sus respectivos problemas físicos y se quedarán fuera de la convocatoria; sí se espera a ambos el 11 de octubre frente al Real Zaragoza y el gallego no se ha entrenado con el grupo en la sesión a puerta cerrada.

Antes se quiere superar a los canarios a partir de la mejora futbolística y anímica que debería llevar consigo la victoria de la pasada jornada en Anoeta. El técnico Nacho Ambriz ha confirmado este viernes las “buenas sensaciones” que le ha transmitido el grupo: “Siempre es mejor corregir ganando, el estado de ánimo es bueno y al equipo le volvió la confianza”.

Revisando “fríamente” el 0-2 con la Real Sociedad B, el mexicano encuentra motivos para el optimismo en una plantilla en la que cunde el “buen ambiente de los que juegan y no, se abren las puertas a los aficionados y queremos hacer un buen partido”. El Tenerife es un “equipo completo, con una racha mala como la nuestra, complicado, con buenos peloteros en el centro del campo y necesitamos hacer un gran partido para superarle”.

Ambriz se queda con los avances en algunos aspectos como la portería a cero en cuatro partidos, “y en uno solo no hicimos gol. Tengo la plantilla completa para trabajar, entienden los movimientos y me centro en lo analítico y en corregir detalles. La gente no me entendía como al principio con el equipo de la pretemporada y ahora es mejor, el equipo tiene que ir creciendo y los veo competir y con ganas”.

La labor de estos últimos días debe llevar a “saber poner a los adecuados que compiten bien, estar atentos a las segundas jugadas. Lo hemos mostrado y los jugadores se van enriqueciendo”. Al entrenador de la SD Huesca le gusta el esquema 4-2-3-1 con movilidad en el medio, pero no desdeña el 5-2-3 o el 4-4-2, “que entendamos el partido y nos apoderemos de él”. En su cabeza hay “un once ideal, vas acercando a la gente que te va a ayudar”.

La posibilidad de que Joaquín Muñoz sea titular en el lugar de Ferreiro se ampara en que “trabaja bien, como Enzo Lombardo, y me da opciones para el partido. Los que estén que lo hagan de la mejor manera”. Ambriz está deseando “ver un Alcoraz lleno” y corresponder al apoyo de la afición aun en los momentos más difíciles: “El rival se encierra y no hay espacios, oigo que la gente se enfada porque no somos entonces tan verticales y lo hemos trabajado. Noto el equipo más suelto, vienen semanas importantes y espero que salgamos con alegría y contagiados por nuestra gente”.