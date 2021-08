La SD Huesca parte a Las Palmas sin Nwakali, pero con Juan Carlos Real

La SD Huesca afronta este viernes a partir de la 20.00 en Las Palmas su primer encuentro a domicilio de la temporada. Tras las dos victorias obtenidas en El Alcoraz que han situado a los azulgranas líderes, ahora deben demostrar que también a domicilio pueden rendir al mismo nivel. Para ello, Nacho Ambriz se desplaza a Canarias vía Barcelona con una expedición compuesta por 19 jugadores entre los que figuran los canteranos Tomeo, Fuentes y Carlos Kevin, además de Juan Carlos Real, incorporado al principio de la semana tras firmar su renovación.

El medio, a pesar de no haber realizado la pretemporada con el equipo, se encuentra en un buen estado de forma y por ello se ha optado por incluirlo en la citación. No se subió en cambio al autobús Kelechi Nwakali, a causa de unas molestias en la espalda que le impidieron entrenar este jueves. Con él, en tierra quedaron el lesionado de larga duración Pablo Insua, Siovas y Borja García, cuyas carreras futbolísticas van a continuar lejos de El Alcoraz, e Isidro Pitta. El delantero paraguayo, que aterrizó en España con una dolencia en una rodilla, todavía no está listo para jugar y de hecho este jueves se limitó a trabajar en el gimnasio.

La alineación que presente el Huesca frente a un rival que ha empatado en sus dos últimos compromisos podría tener dos variaciones con respecto a la dispuesta en las dos primeras jornadas. Por lo observado en el Pirámide en el último entrenamiento, Mosquera y Ratiu jugarán de inicio en detrimento de Joaquín y Nwakali. El gallego completaría la línea de tres centrocampistas junto a Rico y Seoane, mientras que el nuevo internacional rumano, al igual que en el tramo final de la victoria frente al Cartagena, previsiblemente formaría por la derecha un doble lateral junto a Buffarini, aunque también cabría la posibilidad de que actúe en el perfil zurdo adelantando a Mateu. El resto de los elegidos serían Andrés, Cristian Salvador, Pulido, Ferreiro y Escriche, con el que Ambriz mantuvo una larga conversación a la finalización de la sesión después de haberse reunido con los once relatados, que además ensayaron los saques de esquina.

Las Palmas es un territorio de gratos recuerdos para los oscenses, siete veces han jugado allí y nunca han perdido. El balance es de cuatro empates y tres victorias; en el arranque de hace dos temporadas, la del último ascenso, por 1-0.

La convocatoria

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román

Defensas: Pulido, Cristian Salvador, Buffarini, Andrei Ratiu, Florian Miguel.

Centrocampistas: Marc Mateu, Seoane, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín, Juan Carlos Real, Ferreiro, Fuentes, Tomeo

Delanteros: Escriche, Carlos Kevin