Ambriz: “Nos preparamos para hacer buenos partidos en casa y a domicilio”

El primer desplazamiento de la SD Huesca esta temporada, a Las Palmas de Gran Canaria, puede llevar al técnico Nacho Ambriz a introducir cambios en el once para dar continuidad al rendimiento ofrecido en los dos partidos de El Alcoraz. El técnico azulgrana ha analizado la cita de este viernes (20.00, Movistar LaLiga) y demostrado que conoce bien a la UD Las Palmas y a las condiciones que va a encontrarse tan lejos de la capital oscense. La expedición viaja este jueves y lo hará sin Isidro Pitta, que aún no está a punto, y sin Borja García ni Dimitrios Siovas a pesar de que ya trabajan con el grupo y como consecuencia de que se les esté buscando salida en este mercado de fichajes a punto de expirar.

Sí contará con la última pieza en llegar de momento, un Juan Carlos Real cuyo estado físico le ha sorprendido gratamente. Los oscenses quieren el tercer triunfo y Ambriz acude seguro de sus fuerzas. También guarda un gran respeto por Pepe Mel, “un gran entrenador que merece todos mis respetos. Siempre me gustó cómo juegan sus equipos. Defiende un estilo de buen trato de la pelota”, y es un contrincante “peligroso para nuestra primera salida”. Al mexicano le agrada “que el equipo juegue igual en casa y fuera. Es un buen adversario y nosotros viajamos con mucha confianza para prepararnos y sacar un buen resultado en Las Palmas”.

El pleno de puntos no ha generado un exceso de peligrosa euforia. Ambriz aboga por la humildad y por “tener los pies en la tierra, faltan 40 jornadas y creo que hay que tener mesura. Viene una buena prueba y empiezan las salidas ante un muy buen rival que estará peleando arriba”. En una semana corta, de cuatro días, ha puesto el acento en que la excelencia es la vía hacia la victoria. También cuando, a priori, será la UD Las Palmas la que lleve la iniciativa: “Nos preparamos para hacer un buen partido en casa y a domicilio”.

Más información Horario y dónde ver el UD Las Palmas-SD Huesca de Segunda División

El cuadro insular ha empatado los dos primeros partidos ante conjuntos del potencial de Valladolid y Girona y “deberá salir a ganarnos. Tenemos una idea y qué más me encantaría que jugar igual en casa que fuera. Es una bonita posibilidad”. La SD Huesca tendrá que luchar también con una fuerte humedad pero Ambriz no busca pretextos. Asimismo, ha estudiado a un rival que puede actuar con línea de tres centrales consciente de que “nadie va a regalar nada y si el rival corre al 100% nosotros hemos de hacerlo al 200%”.

Nacho Ambriz ve bien a los jugadores disponibles y mantiene algunas dudas que tratará de resolver en el entrenamiento del jueves, antes de viajar a Barcelona y tomar allí el vuelo a Las Palmas de Gran Canaria. Ante Eibar y Cartagena ha empleado a los mismos 15 futbolistas y ahora se suma Juan Carlos Real. “Viene bien para tenerlo en cuenta y eso me anima mucho. Después cada partido es un juego de ajedrez diferente. Tengo algunas dudas y haré una última prueba, seguro que habrá algún que otro movimiento”, ha manifestado. Un once distinto para mantener las constantes y seguir creciendo.

De forma inevitable, Ambriz ha vuelto a aludir a su calma respecto a las altas y bajas que están por producirse y que no le distraen del trabajo diario. “Desde un principio dije que ojalá cerrarse todo en la primera jornada. He estado tranquilo y puede haber incorporaciones, espero que no haya salidas y también la prensa menea el runrún. Estoy tranquilo y consciente de que se puede ir uno y entrar tres o cuatro. Mientras mantenga la base, lo que llegue es bienvenido”, ha añadido.

El mexicano ha concluido con la reflexión de que “saber que vamos de visitantes no nos debe mermar en la búsqueda de los tres puntos. La afición pide que no des una pelota por perdida y no vamos a regalar nada. Es un partido complicado en el que tenemos que estar muy bien para ganar”.