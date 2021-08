La SD Huesca, a ganar y seguir gustando

La carta de presentación de esta SD Huesca, con una prometedora victoria ante el Eibar (2-0), aspira a la continuidad en el segundo partido consecutivo en El Alcoraz. La visita del Cartagena este domingo (22.00, Movistar LaLiga) pone a los azulgranas ante la posibilidad de sumar un pleno de puntos, seis de seis, que igualaría el comienzo de hace dos temporadas. Entonces se registró el mejor arranque del club en la categoría de plata y el premio final fue el regreso a Primera. Ahora puede que solo se trate de una cuestión anecdótica, pero también se trataría de marcar territorio y presentar credenciales de favorito como ya ha hecho el Almería. Un papel que quiere merecer lo antes posible.

Es el técnico mexicano Nacho Ambriz un hombre poco dado a los circunloquios. Directo, emplea pocas palabras para lanzar el mensaje que quiere Y ya traslada esa personalidad a su Huesca, que en media hora de juego desarboló a otro recién descendido: toque rápido por dentro para desordenar al rival, presión alta y velocidad para generar superioridad en las bandas, capacidad de adaptarse a un entorno que se volvió hostil en el segundo tiempo. El bloque pasó por encima de la carencias que todavía aparecen en la confección del plantel y que se corregirán, o tratará de hacerse, hasta el cierre del mercado veraniego el próximo martes 31 de agosto.

El buen rendimiento del primer once puede llevar a Ambriz a repetirlo contra un Cartagena que empezó con mal pie, una derrota con el Almería (1-3) en la que evidenció problemas defensivos. Con todo, los azulgranas se han preparado para recibir a un rival de los de cuchillo entre los dientes, que peleará la permanencia como hizo la campaña pasada. Un perfil bien diferente al del Eibar. Dos escenarios que pueden presentar poco en común. Por ello, el Huesca quiere ser fiel a sí mismo con independencia de los retos que presente el rival; a la vez, luce una piel camaleónica y pergeña un estilo en el ningún futbolista cobra más importancia que el bloque y todos ellos rayan a gran altura.

En una semana marcada por el fichaje y la llegada del delantero paraguayo Isidro Pitta, que aún no se vestirá de corto, Ambriz vuelve a contar con el grueso de jugadores de la pasada semana. Se puede sumar a ellos Borja García, que a pesar de estar buscando salida se ha entrenado ya con el grupo después de dejar atrás las consecuencias de la covid-19. Enzo Lombardo sufrió en el último entrenamiento un golpe en la rodilla que en principio no le impedirá figurar en la convocatoria. Tal vez siga fuera del once en beneficio de Kelechi Nwakali, y completarán la lista canteranos que ya se sumaron a ella en la primera jornada. Pese a tratarse aún de un Huesca asimétrico, quiere dar otra muestra de potencial que intimide a los contrincantes por el ascenso. Siguen al margen Pablo Insua y el también saliente Dimitrios Siovas.

El Cartagena presenta en su nómina los nombres de dos ilustres exazulgranas: Rubén Castro y Álex Gallar. El delantero canario, que suma ya 40 años, vivió en El Alcoraz una temporada crucial para su carrera, la 2008-09. Estancado por aquel entonces, su buen año le dio alas y el resto es historia ya sabida. Ya había regresado con la UD Las Palmas hace dos cursos, pero un amigo es siempre bienvenido. Gallar pasará a la historia del club por goles como los de Lugo y Eibar y les acompañan otros nombres conocidos como los de Delmás o Alfredo Ortuño para oponer resistencia a la naciente pujanza del Huesca de Nacho Ambriz.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Buffarini, Salvador, Pulido, Marc Mateu, Seoane, Mikel Rico, Nwakali, Ferreiro, Joaquín y Escriche.

Cartagena: Marc Martínez; Delmás, Andújar, Alcalá, Antonio Luna, Clavería, Tejera, Boateng, Álex Gallar, Kawaya y Rubén Castro.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio: El Alcoraz (22.00, Movistar LaLiga).