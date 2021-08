Nacho Ambriz: “Necesitamos un partido perfecto para derrotar al Cartagena”

Prolongar las buenas sensaciones del debut y seguir ahondando en su idea futbolística como camino al éxito. Son los ejes sobre los que ha girado el discurso del técnico de la SD Huesca, Nacho Ambriz, en la previa de la visita del Cartagena este domingo a El Alcoraz (22.00, Movistar LaLiga). El mexicano recela de los albinegros y los azulgranas necesitarán hacer “un partido perfecto” si quieren sumar su segundo triunfo. También ha señalado que se va a ser prudente con el recién llegado Isidro Pitta, cuyo debut tendrá que esperar.

Ambriz ha recordado que “ganar te ayuda a corregir” y asegura que “hay compromiso” entre los futbolistas. Casi sin ser preguntado al respecto, ha querido dejar claro que “el Cartagena perdió su primer partido pero no va a regalar nada, vendrá con intensidad y nosotros hemos de aprovechar que jugamos en casa, meter un ritmo alto que nos permita sumar los tres puntos. Es nuestro compromiso. Si queremos que la afición esté contenta hemos de dar esa imagen”. Por ello pide reeditar el arranque de partido del estreno ante el Eibar, sin distraerse en ninguna fase. “El equipo va mejorando y conociendo los conceptos futbolísticos. El Cartagena va a jugar sus cartas y ojalá saquemos ese buen resultado”, ha valorado.

Con esa “buena circulación” e “imponiendo un estilo”, “estás más cerca de ganar. Hay facetas del juego como el balón parado, pero me gusta más que el equipo domine con un buen estilo”. Insiste en “esos 30 minutos iniciales del Eibar prolongarlos más tiempo y tener movilidad. Saber sufrir sin la pelota. Hay un compromiso y veo a los chicos cómodos”. Ambriz supo sortear sobre la marcha las dificultades a las que los armeros sometieron a la SD Huesca y, este domingo, “del Cartagena me preocupa todo y va a venir con el cuchillo entre los dientes. Buscará que nos equivoquemos, hacen transiciones rápidas. Necesitamos hacer un partido perfecto".

El periodo de adaptación de Pitta “va a costar un poco. Este sábado salió a la cancha para ver sensaciones” en un entrenamiento durante el que Enzo Lombardo sufrió un “rasguño, se resbaló un compañero y le dio golpe en la rodilla”. El resto se encuentra disponible con la perspectiva de repetir once: “Equipo que gana repite para no equivocarte. Puede salir el mismo once”, ha admitido el mexicano.

Respecto a Borja García y su posible salida hay que “esperar, ya comentó la situación el director deportivo. Físicamente estaba en desventaja tras la covid. Faltan muchos días y trato de esperar y ser prudente. No me preocupa que salga algún jugador, el mercado se cierra el 31 de agosto y estoy tranquilo con los informes que me entrega la directiva. Si algún futbolista tiene ilusión por estar en Primera no me espanta”. A diferencia de México, en España las plantillas están abiertas cuando se inicia el campeonato y Ambriz se dedica a “trabajar, que los que juegan entiendan los conceptos y los que lleguen que puedan sumar. La adaptación de los fichajes ha sido muy buena, de inicio y para sumar como recambios. Su crecimiento va a repercutir en el equipo”.