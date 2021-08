La SD Huesca, sobre el aforo del 40%: “Se nos queda cara de tontos”

La SD Huesca todavía no sabe con certeza cuántos abonados accederán este viernes al partido frente al Eibar en El Alcoraz (20.00, Movistar LaLiga). Sí asume que se deberá realizar un sorteo porque la demanda de aquellos que han señalado en el formulario online su interés en acudir al encuentro de la primera jornada de la temporada 2021-22 superará la oferta. Lo dice el ritmo de confirmaciones desde que se puso en marcha esta iniciativa, estimulada además por el envío de correos electrónicos para ayudar a los interesados a superar este trámite.

El plazo para inscribirse concluye este martes a las 16.00 y el sorteo se efectuaría el miércoles. En el club azulgrana se sigue considerando injusto el aforo limitado al 40% de la capacidad del estadio, es decir, unos 3.700 espectadores sobre cerca de 9.200, que ha decretado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En los últimos días se han mantenido conversaciones con el Gobierno de Aragón y el Huesca insiste en la postura inicial: lamenta el daño que pueda causarse a los principales afectados, sus abonados.

El consejero delegado de la entidad, Manolo Torres, ha señalado tras la presentación este lunes del lateral diestro Andrei Ratiu que “la impresión es que va a haber sorteo, probablemente”. También ha remarcado el malestar que genera, la sensación de “enfado, frustración y decepción”. “No sé si somos los más listos o los más tontos, pero se nos queda cara de tontos”, ha enfatizado el mandatario.

Se sigue creyendo en el Huesca que no se ha actuado con equilibrio ni justicia en el momento actual ni cuando, al final de la pasada campaña, si se permitió el acceso de espectadores en algunas comunidades autónomas. A cambio, “creemos que el Gobierno de Aragón ha operado durante la pandemia con sentido común. No tiene sentido que hubiera una cogobernanza y ahora se nos deje de lado”. Con todo, “está publicado en el Boletín y no queda otra que cumplir la ley. Habíamos trabajado para que hubiera el mayor número posible de público el viernes”.

Otra de las cuestiones de actualidad que atañen a la SD Huesca se refieren al fondo CVC, que inyectará 2.700 millones de euros a LaLiga a cambio del 11% de su negocio y puede suponer un salvavidas para varios clubes de Primera y Segunda División. Este acuerdo se someterá a su votación en la asamblea prevista el jueves y se espera que se ratifique pese a la resistencia mostrada por Real Madrid o Barcelona, que amenazan con llevarlo a los tribunales. En el club azulgrana sigue a la expectativa de conocer su alcance real y se señala que la economía se encuentra saneada tras las operaciones con Javi Galán y Sandro, a la espera de las que se han de producir con Álvaro Fernández y, de manera indirecta, Rafa Mir.