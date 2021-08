Andrei Ratiu: “La SD Huesca debe estar en Primera cuanto antes”

Andrei Ratiu se adapta con rapidez a la SD Huesca. Lo hace después de once años en el Villarreal, donde se ha formado el lateral derecho con el potencial que quiere eclosionar en el equipo azulgrana. Ahora firma un contrato de tres temporadas y le asisten sus ganas de triunfar. Criado en la provincia de Teruel, ha empezado en los pocos días que suma en la capital oscense a empaparse de la idiosincracia de su nuevo club. Debutó en el amistoso del domingo en Tudela y, en un día señalado por las ‘no Fiestas’ de San Lorenzo, ha posado con una pañoleta verde junto al consejero delegado, Manolo Torres.

Este ha ejercido de cicerone para el rumano, de 23 años, que ha disputado con su selección el torneo olímpico de Tokio. Le ha deseado “lo mejor en su trayectoria, que nos ayude en un camino juntos con los mejores éxitos. Agradecemos su confianza en un club en crecimiento y convencido de alcanzar éxitos en la Liga SmartBank”. El defensa ha completado ya tres entrenamientos con el Huesca y ha podido dialogar con el técnico Nacho Ambriz, que le ha trasladado sus primeras ideas; competirá por el puesto con un veterano, el argentino Julio Buffarini, anunciado al día siguiente de confirmarse la incorporación de Ratiu.

Los dos aparecieron en el once ante el Tudelano, repleto por otra parte de jóvenes, con Ratiu en el lateral y Buffarini como interior. En todo caso, se abre una competencia que ha de favorecer al colectivo. El rumano, en primer lugar, ha agradecido la “confianza” del Huesca y explicado que “me decanté porque al final me ofreció un proyecto deportivo muy bonito y ahí decidí. Tenía algunas ofertas más y escogí esta”. El lateral ha tenido una buena acogida, “los compañeros me han recibido muy bien y he conocido un poco Huesca, quiero asentarme lo antes posible”. Los plazos se echan encima y el viernes aguarda el Eibar en el estreno liguero en El Alcoraz (20.00, Movistar LaLiga).

En lo individual, Ratiu contempla “dar lo mejor y devolver la confianza”; en lo colectivo, “estar arriba y devolver al Huesca a donde se merece”. Agradecido por su puesta de largo en el Ciudad de Tudela, donde recogió buenas sensaciones, su experiencia en los Juegos Olímpicos no supone un merma para su estado físico. Además, el concurso de Rumanía fue breve y se extinguió en la fase de grupos. “Sí que noto un poco el parón de esta semana y al final es adaptarme lo antes posible y ponerme al mismo nivel de los compañeros”, ha añadido un Ratiu que extiende este razonamiento a su relación con Ambriz: “El míster habla mucho con nosotros para trasladar su idea y nosotros vamos a adaptarnos”.

El lateral tiene muy claro que “el Huesca debe estar en Primera cuanto antes”. Para ayudar en este cometido deja atrás al Villarreal y ha tomado, también una decisión “dura”: “Necesitaba dar un salto y lo he hecho gracias al Huesca”. De niño dio sus primeros pasos en el fútbol sala, lo que le ha ayudado en el aspecto técnico antes de que la experiencia le haya llevado a asimilar los conceptos capitales para un futbolista profesional. Ratiu y Buffarini, este de 32 años, tienen en común que “los dos nos vamos a intentar acoplar cuanto antes, hay una competencia sana por un mismo objetivo”.

Los azulgranas han iniciado este lunes la semana previa al estreno de la temporada con un entrenamiento matinal en el IES Pirámide. Allí estaban los teóricos titulares que no jugaron en Tudela y se han incorporado los canteranos Mora, Fuentes y Sandoval. Continúan ejercitándose al margen Pablo Insua y Borja García.