Segundo examen de alta exigencia para la SD Huesca

Los amistosos de pretemporada son entrenamientos televisados; los rivales, otros equipos en rodaje. Así, los primeros pasos de la SD Huesca este verano solo pueden estar ligados a lo provisional. Porque se encuentra todavía en una fase muy inicial de la planificación y porque el equipo que resulte de las altas y bajas que aún están por llegar no se parecerá demasiado al que el técnico Nacho Ambriz va a poner en liza este miércoles ante Osasuna en la localidad navarra de Ribaforada (19.30, Aragón TV). Otro Primera División con el que jugar con la nostalgia de que hasta hace dos meses se compartía categoría. Segundo de esta naturaleza después de la Real Sociedad, que el pasado sábado pasó por encima de los azulgranas (6-1).

Con algunos entrenamientos añadidos en las piernas, los de Nacho Ambriz aspiran a mostrarse como un bloque más conjuntado en el que ver asomar las virtudes que el mexicano quiere en los suyos. No pudieron atisbarse en Zubieta. Hasta hace no mucho, las pretemporadas comenzaban contra conjuntos de sustrato humilde ante los que rodarse. Partidos sin demasiadas complicaciones, de homenajes y fiesta mayor. Quizá la Real fuese el peor rival posible en el momento más equivocado. Probablemente, el de más fuste de todo el verano. Por ello puede considerarse un ejemplo irreal, como también lo sería el del delantero que le marca seis goles a un conjunto de Segunda Regional. Osasuna medirá a un Huesca todavía en pruebas.

Y este Huesca acudirá a tierras navarras con ausencias notables, jugadores en la puerta de salida y una nómina de canteranos que dan a Ambriz amplitud de movimientos. Al margen de Álvaro Fernández, que prepara el debut en los Juegos de Tokio, y del lesionado de larga duración Pablo Insua, el técnico no puede desplazar al encuentro a Cristian Salvador, uno de los fichajes de este mercado, y a Borja García. El primero arrastra molestias físicas que le han impedido entrenarse con sus compañeros en lo que va de semana. El segundo se encuentra confinado después de haber dado positivo por covid-19.

Respecto a Zubieta, Nacho Ambriz sí podrá alinear a Javi Galán, que no se vistió entonces de corto y que será de inicio el lateral zurdo. El extremeño es uno de los futbolistas que se venderán. También el único lateral específico del plantel, pues el otro día desempeñó ese papel un Marc Mateu que se ha probado como interior y que encarna ese espíritu polivalente de que se quiere dotar a la nueva plantilla. El once que ensayó el entrenador para la primera parte cambiaba el dibujo respecto a San Sebastián; optará por dos puntas, Escriche y Carlos Kevin, con Mikel Rico y Seoane en el doble pivote a falta de Salvador. A priori no será titular Sandro, que no jugó ante la Real y busca destino. El club necesita ventas para equilibrar el techo salarial y esto necesariamente afecta al día a día y a los entrenamientos.

El Huesca acude a Ribaforada, que se viste de gala para celebrar el centenario de su club. Es una localidad cercana a Tudela en la que los rojillos jugarán su primer choque veraniego. Y lo hacen repletos de bajas. El croata Budimir descansa tras la Eurocopa y Moncayola forma parte de la selección olímpica. A cambios, los oscenses se reencontrarán con Chimy Ávila. Días tempranos en los que buscar una primera versión fiable del nuevo Huesca.