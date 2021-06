La SD Huesca se apoya en sus abonados para el curso de la vuelta a los estadios

La ampliación de El Alcoraz y la vuelta de los aficionados a los estadios son los ejes sobre los que pivota la campaña de abonados de la SD Huesca para la temporada 2021-22, que se ha presentado este jueves y ya está en marcha para la fase de renovaciones. “El fútbol es vida. La vida es fútbol” es el lema que acompaña a un vídeo promocional que también juega con la idea del regreso a Segunda División como una oportunidad más que como un castigo. El club “no ve el momento” de que llegue el día en que jueguen respaldados por su gente. “Queremos que nuestros abonados se sientan súper cómodos y orgullosos”, ha reivindicado el director general, Josete Ortas.

Después de la atípica campaña anterior, que se jugó a puerta cerrada, el club estima en 3 millones de euros las pérdidas en el capítulo de socios y empresas, sin contarse patrocinios y publicidad. Por ello se saluda el regreso del público, todavía por concretarse, como una excelente noticia y se cree a título interno que con el buen ritmo al que avanzan las vacunaciones debería permitirse el libre acceso a los público cuando comience la competición el fin de semana del 14 y 15 de agosto. El precio de las renovaciones y las nuevas altas ha aumentado en torno a un 10% respecto al anterior ejercicio. De esta manera, Ortas considera que “nos equiparamos a los equipos de la categoría, era uno de los precios más bajos” de Segunda.

Así, los precios de las renovaciones oscilan entre los 55 euros de la Grada FSSR hasta los 370 de Tribuna Central y la nueva Tribuna General Central, que estará lista el próximo mes y albergará a 1.150 nuevos espectadores para elevar la capacidad total de El Alcoraz hasta más allá de los 9.000. “Hay muchas ganas de recibir a la afición aquí, y notamos en ellos esas mismas ganas. Tenemos la vara de medir de hace dos veranos, con unas 2.500 personas que se quedaron fuera”, explicaba el director general, que considera que “con esta ampliación gran parte se quedará satisfecha, queremos el campo esté lleno y que podamos disfrutar de verdad”.

El curso anterior se lanzó una campaña simbólica al precio único de 20 euros que servía para renovar el abono y mantener así número y antigüedad para la presente. Acudió a ella el 98% de los abonados, que ahora dispone de unos plazos escalonados para volver a hacerlo antes de que se abran paso las nuevas altas. No habrá Día del Club y el abono servirá para los encuentros de la Copa del Rey. Se unifica el carnet para acudir a lo partidos del femenino y el filial en Segunda RFEF, que “a a necesitar muchísimo apoyo y va a ser importante en la escala de formación”. Se están buscando en este sentido una ubicación para los partidos del Huesca B en los alrededores de la capital y también se contempla el propio Alcoraz.

Las categorías vuelven a ser las habituales con la novedad de que se elimina el Pequeabono; así, la infantil regirá para niños de hasta 15 años. Debido a posibles restricciones sanitarias se aplicará un descuento en la próxima renovación por los partidos a los que no se asista. La campaña se prolongará hasta el 8 de agosto y se mantienen las condiciones de ‘Hereda tu asiento’ para familiares de primer grado de abonados fallecidos y el ‘Libera tu asiento’ para los choques a los que no pueda acudirse. Tendrán prioridad para las nuevas altas los miembros del Fan Club y los accionistas que no sean abonados, y se establece el límite de asistencia en la mitad de los partidos; de no alcanzarse se considerará para el curso que viene una nueva alta y no una renovación.

Todo aquel abonado que quiera renovar su localidad puede hacerlo entre el 24 de junio, un día más tarde online, y el 18 de julio. A partir del 24 de junio también comenzarán las reubicaciones en cuatro tramos y en función de la antigüedad y fidelidad a la SD Huesca: del abonado 1 al 1.500 desde el día 24 y así sucesivamente hasta la semana del 12 de julio. Las nuevas altas se tramitarán entre el 26 de julio y el 8 de agosto, y en este periodo todo accionista y socio del Fan Club tendrá prioridad. También se darán facilidades en este sentido a las personas que quieran ubicarse cerca de familiares directos, como asimismo ha explicado el consejero y responsable de ticketing Agustín Pueyo. Todas las reubicaciones se pueden hacer de forma online en la web www.elfutbolesvida.es o en la tienda física con horario de mañana y tarde.

El entrenador, cuestión de días

El papel del abonados, según Josete Ortas, “nos va a ayudar a la remodelación del estadio y crear una plantilla competitiva”. La SD Huesca espera que con inmunidad de rebaño se pueda acudir al estadio. “Esperamos una temporada normal o casi”, reflejaba el director general. La búsqueda del nuevo entrenador marca ahora la prioridad con “opciones abiertas que nos gustan. Lo importante es que sea bueno y no que llegue antes o después. Esta semana hay que tener noticias, nos gustaría cerrarlo lo antes posible, sin prisas”, ha anunciado Ortas, que asegura capacidad económica para contar con los jugadores pretendidos por otros clubes y para los que no se han recibido ofertas en firme.

