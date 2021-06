El Rayo Vallecano quiere que Andoni Iraola sea su entrenador la próxima temporada en Primera y espera el «sí» del técnico también en la órbita de la SD Huesca. El ‘juego de banquillos’ que ha de terminar de definir el mapa del fútbol profesional presenta aún las vacantes del club azulgrana y las dudas de lo que pueda suceder con los franjirrojos y el Girona, que ya ha deslizado la posibilidad de que Francisco Rodríguez no siga el curso que viene después de quedarse a un paso del ascenso con el que finalmente se hizo el Rayo de Iraola.

El equipo madrileño no da por segura la continuidad del vasco. Su presidente, Raúl Martín Presa, declaraba a la agencia EFE que en el inicio de las negociaciones no había una garantía de entendimiento preconcedida. "Nos vamos a sentar con Iraola para aclarar este tema y si estamos en la misma sintonía, que esperemos que sí, renovará, porque la prioridad es él y lo primero es hablar con él. Si no quisiera seguir, o por lo que fuera no continuara, ya se buscaría otra opción, porque el club siempre debe estar por encima de todos, ya sean dirigentes, jugadores o entrenadores", señaló.

La doble lectura que realiza el mandatario enseña la posibilidad de que Iraola se encuentre libre a pocos días de que expire su contrato el próximo 30 de junio y con un escasísimo margen de maniobra si quiere dirigir a un conjunto profesional la temporada que viene. La exposición de su trabajo y sus virtudes ha aumentado, así como su cartel, y el Rayo confía pese a estos recelos en que la renovación llegue a término.

La SD Huesca se mantiene ojo avizor y convencida de que la opción que recale en la entidad será de garantías para afrontar el reto del regreso a Primera. En el Girona, en el caso de que Francisco abandone su disciplina, se habla ya de otras opciones y permanecen así a la espera Joseba Etxeberria y el almeriense para definir sus respectivas situaciones. El Huesca presenta este jueves su campaña de abonados para el curso 21-22 y uno de los jugadores que no han renovado su vínculo, el centrocampista Eugeni Valderrama, jugará el curso que viene en el FC Arouca de la Segunda portuguesa.

