Una final de alta tensión con el Getafe

Ya se atisba el final del camino. En seis partidos y menos de un mes, la SD Huesca sabrá si la casilla de la permanencia se le abre de par en par o si presenta un candado de siete llaves. Como insiste Pacheta, todo se decidirá el último día. Pero cada etapa del camino cuenta. Especialmente la de este domingo, pues los azulgranas reciben a un Getafe (14.00, Movistar LaLiga) que no quiere ser invitado a la fiesta de la que todo el mundo quiere huir saltando por la ventana. La del descenso. Lo será si pierde ante un equipo que necesita enmendar las dos derrotas ante Alavés y Atlético de Madrid para salir otra vez de las últimas posiciones.

Los aragoneses han vivido toda la temporada grapados al sufrimiento, y los futbolistas parecen inmunes a los vaivenes anímicos que provocarían en otros equipos la salida y el regreso a las tres últimas plazas en solo dos partidos. Como también rechazan el concepto de final para este tipo de encuentros, habrá que concluir que ganar es obligatorio. Es lo mismo pero no es igual. Imponerse a los azulones permitiría mantenerse en la pugna con todas las opciones intactas y a la espera de que otros rivales desfallezcan. Pero perder podría suponer un golpe casi definitivo, si no es lo matemático sí en lo anímico para un Huesca que juega cuatro de las seis últimas jornadas en El Alcoraz.

Pacheta anticipó un partido de digestión lenta a la hora de la comida. Y el Getafe de José Bordalás siempre es garantía de este perfil competitivo. Se trata del mismo rival ante el que el burgalés debutó en la primera vuelta con derrota por 1-0, por lo que también entra en juego la posibilidad de hacerse con el ‘golaverage’. La modificación del calendario provocó una semana de tres compromisos y el entrenador ha dado minutos entre Mendizorroza y el Metropolitano a 19 futbolistas, con siete novedades ante el Atlético y la lectura de que se dosificaron minutos y protegió a algunos jugadores para tenerlos a punto este domingo. Cunde la sensación de que el tropiezo grave fue el de Vitoria y lo de Madrid, una tarde de transición.

Pese a estas precauciones, el Huesca, que vestirá una equipación especial con motivo del Día de Aragón, tiene la baja de Borja García. El centrocampista sufrió un pisotón que le ha dejado en fuera de juego en un momento en el que había recuperado algo de presencia. Pablo Maffeo y Ontiveros todavía no están a punto y sí un Gastón Silva que ya viajó a la capital de España. Con este panorama, el once se parecerá bastante más al de Mendizorroza que al del Wanda. Vavro y Seoane no disputaron ni un minuto el jueves y otros como Mosquera, Rafa Mir o Insua no completaron el choque. En la portería, Álvaro podría gozar de continuidad tras recuperar el puesto y, en suma, se espera un once más natural en todas las posiciones.

La zona baja presenta incógnitas y todavía muchas preguntas por responder. Solo el Eibar parece descartado y todos espabilan en un momento u otro, como hizo el Alavés a costa del Huesca o el sábado el Elche. De ahí que el triunfo sea un imperativo para no perder el paso. Tampoco se quiere asomar al abismo un Getafe menos habituado a jugar al límite del peligro y que ha acumulado partidos ante Real Madrid (0-0) y Barcelona (5-2) antes de acudir a El Alcoraz. El siempre competitivo bloque de José Bordalás no podrá contar con el exazulgrana Cucho Hernández, que está lesionado, ni con el defensa Erick Cabaco. Vuelven Olivera y Nyom, sancionado en el Camp Nou, para una final a cara de perro.

El Huesca dispondrá de la ocasión de concluir la jornada fuera de los puestos de descenso y con cinco partidos por delante. Tras la disputa el sábado de tres encuentros que involucraban a rivales directos (Elche, Valladolid y Alavés), los azulgranas parten penúltimos con 27 puntos, a tres de un Elche al que adelantarían gracias al golaverage. También se dejaría atrás a un Valladolid que, con 29, tiene que recuperar la semana que viene su partido con el Athletic. Con 31 puntos se encuentra el Alavés, los mismos que el Getafe en una zona baja apretadísima, que puede presentar a cinco equipos en dos puntos de diferencia.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro Fernández; Pedro López, Vavro, Pulido, Insua, Galán, Mosquera, Seoane, Ferreiro, Sandro y Rafa Mir.

Getafe: Soria; Damián, Djene, Chakla, Nyom, Arambarri, Maksimovic, Aleñá, Cucurella, Jaime Mata y Enes Ünal.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz. 14.00 (Movistar LaLiga).

