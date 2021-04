Los delanteros de la SD Huesca sí marcan la diferencia

Los delanteros de la SD Huesca marcan goles y la diferencia. Con el rutilante Rafa Mir al frente y sus 12 tantos y también gracias a la aportación de Sandro Ramírez con cuatro y, en menor medida, de Shinji Okazaki y Dani Escriche con uno. En suma, 18 de los 31 que acumula hasta el momento el equipo de Pacheta y antes de Míchel Sánchez. Un porcentaje que se va más allá de la mitad; en concreto, un 58% del total y una estadística que supera la de los rivales directos. También, las de las últimas temporadas del conjunto azulgrana.

Si los arietes están para cumplir su misión hasta el límite de sus propias capacidades, los del Huesca están respondiendo al desafío. La aportación de Rafa Mir ya se ha desglosado en los últimos tiempos y habla por sí misma al frente de las ya mayores opciones de permanencia de los aragoneses. Le secunda un Sandro Ramírez que ya ha superado las cifras que ofreció en destinos como la Real Sociedad y el Valladolid en la máxima categoría y solo se encuentra ya a la caza de su extraordinario rendimiento en el Málaga de la campaña 16-17 y sus 13 goles de entonces.

Por detrás, Escriche y Okazaki atraviesan por situaciones contrapuestas. El de Burriana se ha ganado con Pacheta el protagonismo que nunca tuvo a las órdenes de Míchel y en doce jornadas solo se ha perdido un encuentro, el de la pasada jornada ante el Elche. En cambio, el japonés ha ido perdiendo relevancia. Su última aparición data del 3-4 con el Celta de Vigo, de apenas dos minutos, y no ha disputado ni uno solo en los siguientes cuatro compromisos. Ambos han marcado al Granada, el asiático en el 3-3 de Los Cármenes y el castellonense en el 3-2 de El Alcoraz.

Estos 18 tantos se completan con 12 más, los anotados por Ferreiro, Siovas y Ontiveros en dos ocasiones y, en una, por Seoane, Javi Galán, Pulido, Borja García, Mikel Rico y Maffeo. Además, Foulquier se marcó en propia meta en el Granada-Huesca. Los delanteros centro marcan la pauta en mayor medida de lo que lo hicieron en las campañas anteriores. Ese 58% de los goles totales supera la estadística de la campaña anterior, cuando entre Okazaki, Rafa Mir, Cristo y Escriche antes de salir cedido al Elche hicieron 26 de los 55 goles totales, un 47% frente al 58% actual.

Durante la anterior experiencia en Primera División el Huesca sumó 43 dianas de las que 20 fueron obra de Chimy Ávila, Cucho Hernández, Enric Gallego y Samuele Longo, un 46,5%. Y en el anterior ascenso a la máxima categoría los guarismos fueron menores en lo que se refiere a los puntas: Chimy y Cucho se repartieron 23 de los 61 goles, apenas un 37,7% matizado por el empuje de un Gonzalo Melero que firmó 17 goles. Las plantillas azulgranas han contado tradicionalmente con buenos llegadores desde la segunda línea. Valgan como ejemplos más recientes los de Ferreiro, Gallar, Mikel Rico o el propio Juanjo Camacho.

Los rivales directos están acusando una menor aportación de sus hombres gol. Desde luego, ninguno de sus futbolistas alcanza la envergadura de Rafa Mir. Quien más se le acerca es Kike García en el Eibar con ocho, aunque no ha podido contribuir a que levante el vuelo. Los delanteros armeros aglutinan la mitad de los goles, once de los 22 totales. Algo similar sucede en el Alavés, próximo rival de los azulgranas en Mendizorroza. Entre Joselu, Lucas Pérez y Deyverson coleccionan 12 de sus 24 tantos. En el Elche y el Valladolid estos datos son menores. Los dos equipos han anotado 27 dianas y en los ilicitanos solo ocho llevan la firma de sus puntas Boyé, Pere Milla y Carrillo. Once en los pucelanos con Weissman, De Sousa y Guardiola.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.