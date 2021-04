Pacheta: “Más que presión espero ilusión por ganar al Elche”

En la previa de un partido de alta tensión emocional, Pacheta ha querido salir al paso con una evidencia: su pasado en el Elche es eso, pasado; su deseo es salvar a la SD Huesca y para ello buscará la victoria este viernes (21.00, Movistar LaLiga) en El Alcoraz en un partido en el que cree que se impondrá “quien acierte más, no quien se equivoque menos”. El burgalés podrá contar con Siovas, muy mejorado de sus problemas físicos, y no se deja llevar por sentimentalismos. Antes de que e abriera la ronda de preguntas ha dejado claro que “iremos a ganar como el Elche lo intentará y el equipo está preparado. Nos vemos aquí”.

Pacheta también ha hecho gala de su agradecimiento a la entidad franjiverde, donde ha dejado “grandes amigos”. Es un club “histórico” en el que pasó “dos años y medio maravillosos con dos ascensos. Seguro que un día volveré, es cuestión de tiempo. Lo agradezco a toda la ciudad y empleados del club”.

Frente a la posibilidad de abandonar las tres últimas posiciones, Pacheta recuerda que “cuando tenemos que estar fuera del descenso es el 23 de mayo. Ahora adquiere importancia lo que iba contando hace diez partidos. Son todos de la máxima importancia y este adquiere una de la leche. Es el primero que depende solo de nosotros”. Entiende que, pase lo que pase, “va a haber vida después y tendremos que ir a Vitoria. La confianza se dispararía con dos victorias seguidas. Seguramente seremos insujetables. Llevamos muchos meses sufriendo y si nos vemos fuera será una inyección de moral. Los equipos se construyen con las victorias y estamos ilusionados y con buenas sensaciones”.

Con las bajas de Maffeo, Gastón Silva y Ontiveros por lesión, Pacheta tiene a la plantilla “ilusionada, todo el mundo se engancha con una dinámica positiva. Tendríais que haber visto cómo han entrenado esta semana”. A la vez, advierte de que “llegan los diez últimos partidos pero falta casi la cuarta parte de la Liga”.

El Elche es un “gran equipo” y Fran Escribá, su entrenador, “muy metódico”. “Ha adquirido una estructura clara con un grupo de jugadores importantes, que crecen y que empataron con el Betis. Es dueño del partido y tiene un balón parado importante. Mucho desequilibrio en el uno contra uno y habrá que estar atentos. El míster les habrá dado confianza, me consta cómo trabaja. Están muy bien organizados y son peligrosos”, ha analizado.

El técnico azulgrana no hace cálculos con los seis jugadores apercibidos de sanción: “Cuando toque, que llegue. Si dejo a alguien fuera se desconecta esa semana, le pega un pinchazo y le he perdido para cuatro partidos. No pienso en ello y está prohibido y sancionado provocar tarjetas. No quiero pensar en ello porque me desgasta. Lo que venga, con los mejores y sin reblar”.

Conserva “mucho cariño” por el central oscense del Elche Dani Calvo, con el que ha traspasado “la línea de la relación entre técnico y jugador. Conmigo ha sido un ser humano excepcional y es un futbolista de Primera. Así lo hice saber, es silencioso, más rápido de lo que parece y piensa muy deprisa. Con buen juego aéreo y salida de balón”.

No cree que haya sorpresas en el partido; sí, que “hemos de seguir manejando la presión. Llevamos meses con poco disfrute, siempre son momentos negativos y de sufrimiento. Espero que en vez de presión haya ilusión por ganar. Si salimos del descenso hay que seguir ganando”. Desea que le vaya bien “a los dos” pero antepone su deseo de salvar a la SD Huesca: “Vengo con la ilusión de salvar al equipo y el día que hay que estar fuera es el 23 de mayo. Si es el 15, cojonudo. Ya no somos el equipo simpático, peleamos con todos”.

