Escriche: “Si miro cómo estaba hace seis meses, no me puedo quejar con Pacheta”

No es solo un escudero para Rafa Mir o un sustituto para Sandro Ramírez. Dani Escriche es uno de los futbolistas de confianza para Pacheta. Pertenece al selecto grupo de jugadores que acumulan minutos y minutos a las órdenes del burgalés en la SD Huesca, avalado por su trabajo denodado y minutos de calidad como los de la pasada jornada ante el Levante. El viernes se enfrentará a su exequipo, el Elche (21.00, Movistar LaLiga), donde el propio Pacheta le brindó su confianza como pieza de considerable importancia en la consecución del ascenso. Una cesión bien aprovechada.

De la mano del entrenador, Escriche ha pasado de la escasa relevancia con Míchel a adelantar en la rotación a otro punta, Shinji Okazaki, llamado a contar con un protagonismo mayor. De la posibilidad de volver a marcharse cedido en el mercado invernal a sumar minutos en los once partidos de Pacheta; un total de 548 minutos en estas once jornadas frente a los 80 que había amasado en las 18 primeras. Un gol al Granada es el balance más tangible del de Burriana, que con 23 años se quiere consolidar en Primera y tiene contrato con el club azulgrana hasta 2022.

Tras el entrenamiento de este miércoles en El Alcoraz, en la que Siovas ha vuelto a completar casi todo el trabajo con el grupo y Silva y Ontiveros se han ejercitado al margen, el delantero se ha referido a que es “una semana cualquiera” porque “son tres puntos más y vamos a ir a por ellos sin ninguna presión”. En una categoría como la Primera División, ganar “es gratificante para el grupo, si mirar la clasificación puedes decir que son más de tres puntos pero no tenemos una presión especial”. Escriche siente “lo mismo que cuando se ganó al Granada, no podemos parar porque si no estamos muertos”. No hay “nada claro” y “hasta que no se consiga el objetivo no está nada claro”.

El de Burriana logró con el Elche un ascenso, lo que es “de las cosas más bonitas que se pueden vivir en el fútbol, y al final es un partido bonito con la idea de ganarlo”. Sin una afición “a la que e echa mucho de menos”, Escriche atiende a un Pacheta al que da su total implicación: “Se lo dije, si me necesitaba en el banquillo iba a estar al cien por cien, igual que para titular o para cinco minutos. Siguiendo sus instrucciones intento hacerlo lo mejor posible. Agradezco su confianza, con Míchel no contaba mucho y a Pacheta intento devolvérselo con buenos minutos y resultados, haciéndolo lo mejor posible. No me puedo quejar, si miro atrás a hace seis meses”.

Los vínculos entre SD Huesca y Elche van más allá de Pacheta y Dani Escriche. El centrocampista Pedro Mosquera, que recuperó la titularidad por todo lo alto en el Ciutat de Valencia, fue franjiverde en la campaña 2014-15. En los ilicitanos refulge el nombre del oscense Dani Calvo, si bien nunca ha vestido de azulgrana. Lo hizo con los colores blanco y verde del Peñas Oscenses y, asimismo, los dos goles del central le colocan como primer altoaragonés que marca en la máxima categoría este siglo. Comparte vestuario con el exazulgrana Josan Ferrández, que intercambió papeles con Mosquera en la 14-15, temporada del último ascenso aragonés a Segunda A.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.