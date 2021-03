El metrónomo de la SD Huesca regresa para las diez jornadas finales

Pedro Mosquera no ha podido estrenarse todavía con Pacheta. Una situación radicalmente distinta a la que el centrocampista gallego de la SD Huesca vivió con Míchel Sánchez, para quien era imprescindible. La lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda que sufrió al poco de la llegada del burgalés le ha hecho perderse estos diez encuentros. Ahora está en disposición de jugar los diez últimos y espera sumar en una posición en la que jugadores como Doumbia o, sobre todo, Seoane se han reivindicado. El metrónomo azulgrana pide paso y minutos el próximo viernes ante el Levante en el Ciutat de Valencia (21.00, Movistar LaLiga).

Ha podido completar las dos últimas semanas de trabajo y entró en las convocatorias ante Barcelona y Osasuna sin disputar minutos. Ya a punto, se encuentra “cada día mejor”. “El jueves ya pude completar un entrenamiento bastante importante y noté muy buenas sensaciones, por lo que a pesar de llevar bastante tiempo fuera cuando se ve la luz uno está más contento”, ha reflexionado este viernes. Las ganas de Mosquera son las mismas de sus compañeros por volver a contar con su concurso. Fue titular los 18 partidos de Míchel y en esta línea se desempeñó la temporada pasada.

Una situación anómala que hace que tenga “muchas ganas” de volver a pisar el verde. “Hace mucho que no me lesionaba y ha sido una dolencia importante. Cuando llevas mucho tiempo sin entrar en la dinámica del grupo tienes muchísimas ganas de hacerlo. Llevo semanas con ellos, pude ir convocado y es lo que te gusta y hace feliz de verdad”, ha añadido.

Desde fuera, el gallego ha percibido que “el equipo compite, está bien. Nos pasa todo el año, no solo en este último tramo, que nos falta un poco más de fortuna. Lo intentamos todo. Esa lucha en el campo va a hacer que en las últimas diez jornadas estemos más preparados que otros equipos para lo que viene y yo confío mucho en este grupo”. El vestuario ha hablado durante esta semana de parón competitivo acerca de que “lo tenemos ahí. Hemos llegado vivos al último tramo y tenemos que hacer cuatro o cinco puntos más que los equipos por encima. Estamos capacitados y tenemos mucha confianza para conseguirlo”.

El partido con el Levante es “clave como lo era el de Osasuna, cada vez quedan menos encuentros y hay que ganar un número para mantenernos. Cuanto antes lo hagamos, mejor, y hay que sacar los puntos el viernes que viene como sea”. Aunque no se haya puesto a sus órdenes, Mosquera tiene un buen concepto de Pacheta: “Es claro y buena persona. Desde que llegó tuve la mala suerte de lesionarme y siempre ha estado pendiente de mí, de los que entrenan y de los que no y se agradece. La gente está muy contenta con él como lo estábamos con Míchel y por circunstancias no siguió. Pacheta tiene mucho carisma y lo transmite al grupo. Con él vamos a conseguir los objetivos”.

En Primera hay “mucha competencia” y el gallego se siente preparado “para jugar lo que necesiten, cuantos más minutos mejor”. Las claves pasan por tener “mucha confianza en el compañero, en la gente con la que juegas. Creer en lo que uno puede dar y la suma hará que nos salvemos. La clave es trabajar y saber que estas diez jornadas son las más importantes”. También el descanso y la alimentación suman.

En el fin de semana de la vuelta del público a El Alcoraz para el encuentro del filial y el Cuarte, Mosquera refleja que les da “la vida” que la gente acuda a los estadios. No tiene nada que ver un partido con y sin público. Sueñas con jugar en estadios de Primera llenos de aficionados y ojalá pronto haya público en El Alcoraz para vernos a nosotros”.

