Vavro: “Me gusta jugar cada minuto y quiero ganar siempre”

La de Denis Vavro ha sido una de las noticias felices de la semana. Por su primera titularidad ante Osasuna y porque la lesión del central eslovaco de la SD Huesca no revestía gravedad. A partir del lunes se reintegrará a la dinámica del resto del grupo con vistas a repetir en el once durante la visita del viernes 2 de abril al Levante (21.00, Movistar LaLiga). Los azulgranas se han ejercitado en El Alcoraz y el defensa cedido por la Lazio solo tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros y Pacheta.

“Me he adaptado bien, me gustan el equipo y la ciudad. Es importante para mí pensar solo en el fútbol. Estoy agradecido de cómo me ha acogido el grupo”, ha señalado este jueves tras el entrenamiento. Tras una puesta a punto de alrededor de seis semanas, aconsejada por la sequía de minutos en el equipo italiano y para aprender a hablar el nuevo lenguaje futbolístico, Vavro debutó en el tramo final del Camp Nou y en este breve periodo ya ha detectado las “diferencias” entre la SD Huesca y la Lazio. “Me gusta mucho más aquí porque en Italia hay mucha más táctica. Me gusta el estilo de jugar al fútbol y al Huesca también, así que eso me gusta”, añade.

Su debut fue “un momento bonito para mí. Contra Osasuna estuve en el once y me gusta jugar cada partido. Le doy las gracias al entrenador y al equipo, que me han ayudado desde el primer minuto”. Tras el encuentro con los navarros, el eslovaco habló con “amigos y con el equipo y me dijeron que lo hice bien y eso me ayuda para el siguiente partido y para mi vida. La gente me dijo que soy fuerte y que espere a mi oportunidad que es ahora o en el siguiente encuentro”.

Estos últimos días, el central ha visto repetida “diez veces” la oportunidad de gol que repelió el larguero y no sabe “cómo no pudo entrar. Ojalá a la próxima marque”. Después de que se le diagnosticase un foco de edema de fibras musculares en el muslo derecho, sin lesión alguna, se encuentra “físicamente muy bien, voy a prepararme para el siguiente partido. Esta semana he parado por mis pequeñas molestias, pero desde el lunes espero entrenar con el equipo”.

Vavro rememora que cuando llegó le dijo al director deportivo, Rubén García, que venía para “ayudar al equipo a quedarse en Primera División. Ahora quedan diez partidos y 30 puntos, que son muchos. Para mí todos los partidos son importantes”. El eslovaco quiere “ganar siempre. Mi mentalidad es que si pierdo un partido no pienso en por qué no hemos ganado. Me concentro en ayudar al Huesca a ganar los partidos o lograr los puntos para la salvación. Ese es mi desafío”.

Jugó en la Lazio con tres centrales y también con cuatro defensas, y para Vavro lo importante es “jugar”: “He hablado con Pacheta y tengo buenas sensaciones. Le gusta jugar al fútbol, no solo el aspecto táctico. Me ha ayudado antes del partido, del primer entrenamiento y del día a día. Aprendo mucho de un nuevo entrenador para mí”. El Huesca tiene “potencial. Ahora pensamos en los diez partidos y en salvarnos. Es una buena motivación”.

