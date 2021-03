Pablo Maffeo: “Estamos animados y convencidos de que saldremos del descenso”

La SD Huesca volvió este martes al trabajo con la mirada ya puesta en la visita al FC Barcelona del próximo domingo (21.00), pero todavía con ecos de la última derrota por 3-4 ante el Celta resonando en el Pirámide. “El equipo luchó y se levantó varias veces después de recibir golpes”, valoró Pablo Maffeo que también apuntó al respecto que “hay que mejorar las cosas en las que fallamos” centrándose ya en el reto del Camp Nou, al que el equipo llegará como colista a cuatro puntos de la salvación. “Intentamos no darle muchas vueltas, porque sabemos los que hay, estamos animados y convencidos de que vamos a salir del descenso”, expuso sobre la situación clasificatoria recalcando que aún “quedan doce partidos, son muchos”.

El hecho de que su próximo compromiso sea contra uno de los grandes y además en su feudo no les amedrenta. “Vamos a ir a por todas”, asegura el lateral derecho formado en la cantera del Espanyol y que no esconde sus ganas de derrotar al gran rival de los pericos. “Nunca he ganado al Barça y espero que sea la primera vez”, deseó.

Superada la alternancia en el flanco derecho de la defensa que vivió durante la primera vuelta, en parte motivada por problemas físicos, Maffeo se ha consolidado como titular por delante de Pedro López y está protagonizando un buen rendimiento en el esquema adoptado desde la llegada de Pacheta que le otorga la responsabilidad de todo el carril. Es, de hecho, el principal asistente del equipo con cuatro pases de gol. El último fue un centro que Siovas remató de cabeza para conseguir el momentáneo 1-1 ante el Celta.

“Me encuentro bien dentro de ese sistema, me da más libertad ofensiva”, analizó su rendimiento haciendo el examen extensible a todo el conjunto. “El equipo se ha adaptado bien al cambio y tenemos más llegada y más pegada”, expuso el joven de 23 años cedido por el Stuttgar que espera “crecer todavía más”.