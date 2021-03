Directo | SD Huesca - Celta de la jornada 26 de LaLiga Santander

Placeholder mam module Partido SD Huesca - Celta, en directo

La SD Huesca se agarra con uñas y dientes a la permanencia, que pasa por una victoria este domingo ante el Celta de Vigo en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga). Los azulgranas, inmersos en una buena dinámica de resultados tras la victoria ante el Granada y el empate en Éibar, se piden tres puntos más ante un rival repleto de futbolistas de calidad en la zona de ataque. El conjunto de Pacheta, además, ya sabe que varios de sus rivales directos han ganado esta jornada: Valladolid, Elche y Cádiz, lo que supone una exigencia añadida para un equipo que es colista con 20 puntos y a cinco de la permanencia en este momento.

El parte de bajas es el acostumbrado en las últimas semanas, con el centrocampista Pedro Mosquera todavía no recuperado de su lesión y un regreso que apunta a después del parón de selecciones, por lo que tampoco llegará a las citas con FC Barcelona y Osasuna. Luisinho y Gastón Silva. Sandro podría volver al once después de su gol en Ipurua y Pacheta también apuntó que Denis Vavro está listo para debutar. En los celestes Sergio Álvarez y Emre Mor son bajas por lesión. Tapia es baja por sanción. David Costas y Jorge Sáenz no entran en la lista y sí lo hace un Araújo con molestias.