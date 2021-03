Pacheta: "El partido me ha dejado frío, hay aspectos que mejorar"

Pacheta no ha podido escapar a calificar de "loco" el partido con el Celta en El Alcoraz (3-4). Un perfil que no gusta a los entrenadores y al de la SD Huesca, tampoco. El burgalés comenzó respondiendo a su gestión con los cambios y explicó que el equipo azulgrana "estaba bien para empatar con el 2-3 y teníamos cambios preparados. Hemos salido mejor en el segundo tiempo y ha llegado un gol a balón parado que debemos analizar. Hasta el 3-3 se ha jugado muy bien y cuando queríamos meter cambios ha llegado el cuarto".

El vestuario tiene tras la derrota "la misma sensación que la semana pasada. Si tuviéramos dos puntos más por ganar el otro día seguiríamos igual. Son solo cuatro puntos y no miro a los demás. Nosotros tenemos que ganar. El partido me deja frío porque hay cosas que arreglar y no hacer un partido tan inestable. Este equipo se levanta, lleva meses así y por detrás en el marcador es cuando mejor se juega", aseguró Pacheta con su vehemencia habitual.

El Huesca terminó "en el área rival" y se marchó del partido "con pesadumbre, pero ojo con el partido que hemos hecho y con el partido y los jugadores del Celta. Ellos son muy buenos y precisos. En un toma y daca los equipos como el Celta salen vencedores. Hay que levantarse desde este lunes e ir a Barcelona a ganar", el lunes 15 de marzo en el Camp Nou (21.00, Movistar LaLiga).

Pacheta avisó de que "el que creyera que esto está hecho está muy equivocado. No detecto que el equipo lo piense, estamos en la pelea y hacemos partidos muy serios. Me vuelvo a ir orgulloso y hay que ajustar cosas, claro". Se erigió como "responsable" de la derrota por la "inestabilidad" del equipo: "No podemos conceder tanto y ellos necesitan poco para hacer gol. Han estado muy precisos".

En las horas posteriores Pacheta analizará con más detalle la derrota ante un Celta que "tiene unas características y luego en el partido hace otras cosas, te sorprende y te gana. Ha hecho un partido muy bueno y debemos admitirlo".

Los oscenses lo habían preparado para evitar lo que sucedió, un duelo de ida y vuelta. "Creo que hemos hecho muchas ocasiones de gol y remates. Hacemos muchas cosas buenas y el equipo se vuelve a levantar. El fútbol es así y sigo creyendo que estamos en el camino correcto. Nos costará horas de duelo y de mascar la derrota. Todos los detalles duelen pero hay que resolverlo y que no nos metan cuatro. Hacer goles y ser sólidos atrás", zanjó.

