Sergio González: “Habrá un antes y un después del partido con la SD Huesca”

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha advertido este jueves, en rueda de prensa telemática, que aunque el equipo está "fuera del descenso", el "debe está siendo la parcela defensiva", que es lo que "prioriza", para "volver a los orígenes", a recuperar su esencia.

La noticia del día ha sido la llegada de Kenan Kodro al Real Valladolid, un jugador que "está perfectamente para competir", tal y como ha confirmado el técnico catalán, quien ha reconocido que el equipo necesitaba "un delantero para meter competitividad, y que el caudal de goles sea mayor y haya más alternativas de juego".

"Es un jugador que conoce la Liga, tiene experiencia, físicamente alto, con un estilo de fútbol que puede ayudar, presencia ofensiva, capacidad de desmarque, humildad y ganas de crecer y reivindicarse, por lo que hay que procurar que tenga confianza en el grupo para que ayude a lograr el objetivo", ha precisado.

Es lo único que ha comentado del mercado invernal, puesto que ya está confirmado, ya que, en su opinión "sería feo meterse en este tema", cuando el viernes el equipo "tiene un partido vital" y "nadie tiene que tener interferencias en su cabeza", porque "los que están, son los que tienen que sacarlo adelante", ha añadido.

En Huesca consideran este encuentro "más que una final", lo que comparte Sergio González, porque aunque el Real Valladolid está "mejor posicionado", son conscientes de que habrá "un antes y un después" de este choque, con lo que "la responsabilidad es máxima para afrontarlo". Ha querido enviar "un abrazo virtual" a Pacheta, "un buen entrenador, cercano y accesible", al que le ha deseado "lo mejor", tras el partido de mañana: "Es un currante y le ha llegado la oportunidad, por lo que me alegro", ha dicho.

Su llegada ha supuesto meter una línea de 5-2-2-1 en ataque y un 5-4-1 en defensa, "más solidez a nivel defensivo, jugando a no encajar para crecer" y el Real Valladolid deberá estar "atento" al "cambio de orientación" y a "encontrar agujeros para hacerle daño", ya que ahora "son más sólidos en su área". Sergio sabe que ese sistema, con cinco defensas "no" le viene bien a su equipo, "no da sensación de fortaleza", pero no ha querido "dar pistas" sobre las armas que ha preparado para hacer frente a ese esquema táctico, que espera "corrijan errores" y "hagan daño" al Huesca.

En cuanto a las bajas para esta cita, están la de Roque Mesa, que debe cumplir sanción, Jota, Janko, Kiko Olivas, Marcos André, Raúl Carnero y Miguel Rubio, pero recupera a El Yamiq y Bruno respecto al último partido. Tras ser eliminados de la Copa "se han pasado las pertinentes horas de luto, y se ha comentado y analizado para mejorar la concentración, con normalidad, aunque son fallos atípicos los que se cometen y hay que insistir en ellos para que no se vuelvan a repetir", ha matizado.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.