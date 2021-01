Míchel: "Es una derrota dolorosa en un partido trampa"

El técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, se refirió a la derrota copera como "bastante dolorosa". Pone fin a un tránsito discreto por el torneo: victoria ante el Marchamalo (2-3) en la prórroga y el paso en falso con el Alcoyano (2-1). Un final también para aquellos con menos oportunidades en la Liga y para aquellos que pueden salir en el mercado invernal. Míchel se refirió a que "el formato de Copa da para partidos más igualados de lo que parecen. Hemos llevado el peso, al principio no hemos tenido acierto ante el gol y ellos en una contra nos han marcado. En la segunda parte tampoco hemos podido llegar y en un robo en el medio nos han hecho el 2-1".

El entrenador reconoció que "nos vamos dolidos, teníamos ilusión puesta en esta Copa y tenemos a 26 futbolistas para dos competiciones. Es una derrota bastante dolorosa", insistió. Analizando el 2-1, Míchel enfatizó que "es una competición del KO en la que no caben errores ni hay tiempo de reacción, no es plato de buen gusto perder".

Con toda lógica, en el vestuario azulgrana no estaban "contentos, lo hemos intentado pero no ha sido nuestra mejor versión. No hemos sido capaces de ganar un partido del que hemos llevado el peso por no ser contundentes en las dos áreas".

Estas son "derrotas que duelen, veníamos a Alcoy a cambiar la dinámica del equipo y no ha podido ser. Hay una prueba importante el lunes contra el Betis pero hay que analizar este partido para dar una mejor versión en la liga", concluyó el preparador de los oscenses.

El Alcoyano fue "un equipo bien plantado en 4-4-2 que ha aprovechado sus ocasiones y fallado un penalti. Les mete en una eliminatoria muy bonita para ellos".

Los jugadores también mostraron su pesar en la zona mixta de El Collao. Dos de los más destacados, Jaime Seoane y Sergio Gómez, coincidieron en que se debe mirar adelante y pensar solo en el Betis. Sergio transmitió que "estamos muy dolidos y pedimos perdón a la afición por la derrota. Tenemos un partido importante el lunes que debemos ganar y todos tenemos que remar en la misma dirección para conseguirlo".

Jaime Seoane, por su parte, señaló que había sido "un partido complicado con el terreno de juego en malas condiciones. Tenemos que aprender de esto y seguir progresando para la Liga. Solo toca centrarnos en el campeonato y conseguir los resultados que todos necesitamos. Hemos intentado dar la cara pero el partido se nos ha ido por detalles".

