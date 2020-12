Bardají reforzará los entrenamientos de la SD Huesca

Míchel Sánchez suma una nueva pieza para los entrenamientos. El portero Ander Bardají regresa a la SD Huesca, de la que se había desligado el pasado verano, para formar parte de la dinámica del primer equipo aunque sin que, en principio, se le vaya a dar la oportunidad de poder jugar. El vasco de 25 años no había encontrado acomodo en otro conjunto desde que su relación con la entidad azulgrana llegase a su fin y, dada la situación de Antonio Valera, baja desde el inicio del curso por una lesión en el hombro, se ha entendido que la vuelta del futbolista formado en la cantera de la Real Sociedad podía ser beneficiosa para ambas partes. Él deja de estar inactivo y podrá colaborar en la puesta a punto de Álvaro y Andrés, función que venía realizando el cancerbero del filial Javi Gasca.

Bardají llegó a El Alcoraz en 2017 y tras defender la meta oscense en tan solo una ocasión, en una eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Valladolid, fue cedido al Fuenlabrada, con el que logró el ascenso a Segunda División y el título de campeón de la categoría de bronce. Con los madrileños se colocó bajo el arco en dos cruces coperos, en otras tantas jornadas de liga y en la final de Segunda B a ida y vuelta frente al Racing. En el verano de 2019 volvió a salir a préstamo, en esta ocasión al Ejea, filial del Huesca en aquel entonces. Allí no tuvo suerte con las lesiones y tan solo tomó parte en cinco encuentros hasta que la competición se detuvo por la pandemia.

La función que va a tener que desarrollar ahora en cierto modo ya la cumplió en el tramo final del anterior ejercicio. Tras el confinamiento se puso a las órdenes de Míchel Sánchez, al igual que otros futbolistas del Ejea, para completar los entrenamientos.

Aunque tras la lesión de Valera la dirección deportiva venía valorando la incorporación de un nuevo tercer portero, por el momento se ha optado por esta solución. No en vano, no estaba resultando sencillo encontrar a alguien de garantías y que, como el meta cordobés, con dorsal del filial, no ocupase ficha en el primer equipo.