Míchel: “Somos capaces de derrotar a cualquiera y lo hemos demostrado”

Míchel Sánchez está tranquilo y convencido de que los buenos minutos ante el Granada serán la línea que se seguirá este sábado ante el Alavés (18.30, Aragón TV) y que los malos en que desencadenó el empate final no han hecho mella en los ánimos de los futbolistas. Sin embargo, ha dado la mala noticia de la baja casi segura del delantero Sandro Ramírez, que se ha resentido este viernes de unas molestias físicas y está pendiente de pruebas que determinen el alcance de la lesión. Una ausencia más que sensible la del mejor futbolistas de la SD Huesca en el duelo de Los Cármenes.

“El equipo está bien, hemos entrenado muy bien como todas las semanas. Tres minutos malos no pueden empañar 88 minutos de superioridad a un grandísimo equipo. Viendo lo que hicimos bien es fácil levantar al equipo pese a tener dos o tres días malos que son normales. Merecimos ganar un partido que teníamos controlado y hay muy buenas sensaciones para hacer un gran partido”, ha relatado un Míchel que insiste en que es “mucho mejor entrenador que cuando empecé y disfruto mucho del día a día. Disfrutar de lo que se trabaja es muy positivo”.

A su juicio, “hasta el 2-3 hicimos muchas cosas bien ante un equipo con el potencial del Granada, encajamos pocas ocasiones en contra. Hasta entonces se controló muy bien y nos reafirmamos en eso. Muchas veces el resultado nos puede condicionar pero no debe hacer que nos quedemos con él. Hay un análisis más racional a las 24 y 48 horas y es para reforzar mucho la actitud y la forma de competir. Ha sido fácil y viendo el rival que viene, que lleva seis partidos sin perder, necesitamos una gran actitud y un trabajo para conseguir hacer un gran partido”.

Se ha referido el entrenador de la SD Huesca a lo que denomina el “síndrome de no ganar”. Sin embargo, “en Granada se me quitaron las dudas porque vi al equipo muy enchufado. Corriendo y haciendo una presión muy alta. Solo puedo pedirles que lo hagan durante 93 minutos en vez de 88. Nadie puede decir que pesa no ganar y vamos a estar muy enchufados desde el principio.

En el 2-3, ha analizado Míchel, “estábamos bien colocados en defensa y no tuvimos la contundencia que solemos. En el 3-3 se dio una consecuencia de estar once partidos sin ganar. La defensa también estaba más atrás en la falta lateral”. El preparador ha razonado que “la defensa la trabajamos de una forma y no ha salido todo lo bien que queríamos. Hay una regla clara, hay que ser uno más en la situación defensiva, lo llevamos a rajatabla. Lo intentamos inculcar a los jugadores y darles herramientas”.

En lo personal, Míchel cree que “no es ninguna final, es un partido importantísimo para darnos la oportunidad de estar en la lucha por estar en la lucha y no hay más”. Ante el Alavés se ha de tener “la misma mentalidad y saber que vamos a tener situaciones de sufrir. Somos capaces de ganar a cualquiera y lo hemos demostrado. Hemos sido superiores a muchos rivales aunque no se haya reflejado en el marcador. Esa confianza que tuvimos el otro día se logra a partir de entender que no es fácil jugar a nuestra manera cuando no se ha ganado. Ese plus de Granada nos tiene que dar confianza. Sigo creyendo que es el camino para lograr muchas victorias”.

Nadie va a regalar “nada” y el Alavés es “mentalmente fuerte, ha cambiado el sistema y le está dando resultados. Nosotros también estamos seguros de lo que hacemos y se tiene que ver durante todo el partido. Esa energía y ese espíritu han de verse desde el minuto uno. Ataca y defiende muy bien con espacios. Tenemos que ser fuertes y tener un equilibrio muy grande. Que busque portería rival y minimizar sus virtudes. Estar convencidos de lo que hacemos con actitud, confianza y seguridad. Equilibrados en las transiciones y la posibilidad de jugar directos. Sus delanteros son rápidos y aprovechan el juego aéreo”.

Psicológicamente, Míchel sigue atisbando “aspectos positivos. En el cómputo general de los 12 partidos veo muchas cosas positivas a pesar de las 12 no victorias. Me agarro a eso y a muchos números. Somos capaces de hacer un buen partido y llevarnos la victoria”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.