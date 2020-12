Idrissa Doumbia cree que ha llegado su “momento” y el de la SD Huesca

Idrissa Doumbia quiere alcanzar un rol relevante en la SD Huesca. Lo pudo empezar a demostrar en Granada, donde acarició el cuarto gol y disputó casi media hora después de haber superado la lesión en el sóleo derecho. El centrocampista costamarfileño de 22 años, cedido por el Sporting de Lisboa con opción de compra, ha señalado tras el entrenamiento de este jueves que está a la caza y captura de su “momento”, y que este bien podría llegar el sábado ante el Alavés en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga).

El pasado domingo en Los Cármenes se encontró “bien”: “Siempre es agradable participar. Además venía de lesión y pude jugar unos minutos. Creo que el nivel del equipo es muy bueno y me siento bien en él. Creo que si seguimos trabajando con seriedad podremos llegar a hacer muchas cosas”. Doumbia no acusa en este momento el cambio de país ni de liga, y considera que “el fútbol español está siendo como esperaba, cuando estás en otra competición y lo ves desde casa es distinto. El nivel de LaLiga es muy, muy bueno”.

Tras cerrarse su llegada el último día del plazo, el 5 de octubre, y fase de adaptación mediante, el africano debutó ante el Eibar de manera testimonial y en este periodo, “los compañeros me han acogido realmente bien, lo que me ha ayudado a adaptarme bien al equipo. Es muy importante cuando llegas a otro club, no hablas el idioma, eres el nuevo… Ayuda mucho a adaptarse”.

Doumbia reconoce que, cuando llegó, “tenía un pequeño déficit en cuanto a lo físico. Pero a día de hoy me siento muy bien. Estoy trabajando. Creo que todavía no estoy a mi mejor nivel, pero con trabajo podré alcanzarlo”. Contra el Granada, recuerda que “estuvimos muy cerca” y promete que “con el Alavés conseguiremos los tres puntos. El equipo está bien, hacemos todo lo necesario para ganar, pero ha habido detalles que lo han impedido. Con trabajo lo lograremos y espero que sea el sábado”.

Con ganas de “demostrar por qué estoy aquí”, Doumbia también ha explicado que ahora habla “más” con Míchel puesto que “al principio era un poco difícil, pero ahora hablo más con Míchel y creo que nos entendemos. Está contento de que yo haga lo que me pide y estamos en ello”. Doumbia aclara que le gusta jugar en una posición “más adelantada”, como en Granada cuando suplió a Mikel Rico. “En el Sporting jugaba por delante de la defensa. Me siento mejor más arriba, pero puedo jugar de 6 o de 8”. Doumbia es el sexto africano que juega en la SD Huesca; antes lo hicieron Neny Bihombele, Saihou Gassama, Franck Bambock, Cheick Doukouré y Kelechi Nwakali. También tiene raíces nigerianas el canterano Kevin Carlos Omoruyi.

