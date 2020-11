Gastón: “Míchel nos ha dado confianza a todos para defender a la SD Huesca”

Son días amables para el defensa uruguayo Gastón Silva. La lesión muscular que le impidió jugar ante Eibar y Osasuna queda atrás y ya está a disposición de la SD Huesca como uno más. Como uno más que todavía no ha mostrado su potencial, pues apenas acumula 45 minutos en los tres choques en que ha participado. Por fortuna, se puso fin a los engorros burocráticos que acompañaron su llegada y la justicia le ha dado la razón en el pleito que mantenía con el club argentino Independiente, que le deberá abonar 790.000 euros en concepto de deudas salariales y despido no justificado.

Listo para lo que se le demande, el charrúa se encuentra ya “bien, hemos trabajado para la recuperación, esta semana ha sido clave para volver a los entrenamientos y sentirme bien y cómodo y en disposición para jugar el partido”. Un duelo mayúsculo el de este sábado frente a los hispalenses (18.30, Movistar LaLiga), que llegan de pisar territorio Champions con más talento que dudas. “El Sevilla tiene un gran plantel y a pesar de que tiene alguna baja cuenta con grandes jugadores. Pero confiamos en lo que tenemos, en las posibilidades de hacer un buen partido y confianza en nosotros mismos para poder buscar la victoria”, ha valorado este jueves Gastón.

El futbolista azulgrana espera que el peaje europeo pueda marcar diferencias pese a que “ellos tienen muchos jugadores para poder hacerlo bien y nosotros tenemos una semana larga para trabajar y pensar en el partido. Eso es lo que nosotros necesitamos. Trabajar, corregir errores y hoy en día nos sentimos bien para poder encarar el encuentro de la mejor manera”. La búsqueda de la primera victoria tras los siete empates sigue apareciendo como el gran desafío en un bloque con “aspectos a corregir, pero tenemos que confiar en este plantel y en el míster que nos ha dado la confianza a todos para poder defender a este equipo. Hemos de tratar de hacerlo lo mejor posible, ser humildes y demostrar dentro de la cancha que queremos ganar”.

El defensa, que puede actuar tanto de central como de lateral zurdo, anhela “ayudar al equipo, me ha tocado muy poco, estoy tranquilo, quiero trabajar y ponerme bien para ayudar a todos. A tratar de corregir y trabajar para que el día que me toque hacerlo de la mejor manera. El grupo me trata muy bien, me ha demostrado confianza y me han integrado desde el primer momento. Así que uno se siente muy contento y feliz por ello”.

La catarata de problemas extradeportivos, contractuales y que se han resuelto en las salas de los tribunales abren al fin una ventana al aire fresco que supone para el uruguayo su regreso a la Liga española después de haber actuado en el Granada cuatro temporadas atrás. “Me encuentro bien, las posibilidades se dieron, el club puso la confianza en mí y creo que es hora de demostrar al grupo y trabajar y eso es muy importante para mí al sentirme con la confianza de todos. Hoy estoy en un punto de reencuentro con las canchas porque fueron muchos meses parados. Hay que estar tranquilos y trabajar con humildad para poder aportarle al grupo lo que necesita”, ha concluido.

Pendientes de Pedro López

La plantilla de la SD Huesca se ha ejercitado a dos días del duelo con los sevillistas pendiente de la evolución del tobillo de Pedro López, que se ha entrenado al margen en el marco de una jornada en la que se ha compaginado el césped con el trabajo de interior en el gimnasio. En este sentido, la de este viernes será la mañana crucial que determine si el valenciano llega a tiempo o si será Pablo Maffeo el que regrese al lateral derecho. Doumbia y Antonio Valera son las bajas seguras.

