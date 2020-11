Pedro Mosquera: “Necesitamos la victoria más que Osasuna”

El metrónomo de la SD Huesca sigue marcando el compás en Primera División como lo hacía en Segunda. Pedro Mosquera conoce la máxima categoría de punta a punta, pues ya la ha recorrido con otros clubes en un pasado reciente, y su papel sigue siendo elemental en la pizarra de Míchel Sánchez, que le ha dado la titularidad en las nueve primeras jornadas y solo restó unos minutos a su estadística al sustituirle en los últimos instantes del partido con el Eibar. Presumiblemente, será uno de los once escogidos este viernes ante Osasuna en El Sadar (21.00, Movistar LaLiga) y cumplirá además 50 partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

El gallego, de 32 años, ha analizado tras el entrenamiento de este miércoles la actualidad del equipo, que tras el parón competitivo quiere recoger los frutos de estos días de trabajo. Han debido servir para “trabajar cosas que podíamos pulir y que nos pueden ayudar a conseguir más puntos. El míster ha incidido en ello y es lo que hemos entrenado”. Con la vuelta de Shinji Okazaki y la esperanza de que también Gastón Silva se sume a los planes del equipo, Mosquera cree que “cuanta más gente haya disponible es mucho mejor para todos en los entrenamientos y para que haya más opciones disponibles. A pesar de que ha habido alguna lesión, la mayoría de la gente está recuperada y eso es muy bueno”.

Se habla por activa y por pasiva de la búsqueda de la victoria, que no se quiere obsesiva sino eficaz: “Lo estamos buscando por todos los medios, nos está faltando un pelín de fortuna en las áreas y no será permanente, va a cambiar y esperemos que sea esta jornada”. Para el centrocampista, se trata de “estar bien juntos y recoger la segunda jugada, los balones aéreos y siguiendo con nuestra idea de juego de proponer, tener la pelota y buscar la portería rival”. En una Primera repleta de trampas y cepos, El Sadar no será menos. “Todos los partidos son muy difíciles y nosotros necesitamos más ganar que ellos porque estamos más abajo en la clasificación. Pero esto es muy largo y tenemos confianza en lo que hacemos. Igual que el año pasado fuimos de meno a más este va a ocurrir lo mismo”, ha valorado.

Mosquera pide “paciencia” puesto que “he estado en otros equipo en esta misma situación y ves que no ganas porque no sabes qué hacer o no te ves cerca de conseguirlo. Aquí es todo lo contrario, hemos estado muy cerca de ganar varios partidos. Estamos tranquilos, entre comillas, porque creemos en lo que hacemos y en que así van a llegar los resultados”. La situación de colistas es “siempre complicada, pero lo importante es confiar en el trabajo y los compañeros. Aquí sucede, y tenemos cosas en el campo que hacemos muy bien y otras que hemos estado puliendo estas semana y nos van a permitir dar un saltito en la clasificación”.

En lo personal el gallego se encuentra “bien” y goza de la confianza del entrenador, a quien trata de responder “haciéndolo en el campo lo mejor posible, intentando mejorar cada día en los entrenamientos; esa es la clave para cada jugador y eso hará que el equipo vaya cada día mejor”. Mosquera disputó 39 partidos de Liga el curso pasado y el de la Copa del Rey en Laredo, señal de su importancia capital en la SD Huesca. Su posible recambio, Idrissa Doumbia, sigue recuperándose de los problemas físicos y a partir de este viernes, en la última sesión antes del viaje a Pamplona, se espera la vuelta del internacional sub 21 Álvaro Fernández.

