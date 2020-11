El Sadar, territorio amigo para la SD Huesca

La SD Huesca pretende que El Sadar de Pamplona sea escenario de inflexión donde encontrar la primera victoria del curso. Osasuna protege una vía hacia los tres puntos que ya se ha transitado en un pasado no demasiado lejano. De hecho, los azulgranas se impusieron en su penúltima visita a la capital navarra y arrancaron un empate en la más reciente. Para encontrar una derrota en partido oficial hay que irse muy lejos, a la década de los 70; los rojillos, con varios ex del cuadro oscense en sus filas, se interponen entre el equipo de Míchel Sánchez y la buscada alegría después del parón por selecciones.

Este viernes (21.00, Movistar LaLiga) se dará continuidad a una saga de enfrentamientos no demasiado prolífica pero sí con abundante literatura en la última década. Sobre todo, en partidos de carácter amistoso, y es que ambos clubes no coincidieron en Primera durante la temporada 2018-19. Aquella campaña, el Huesca perdió la categoría que recuperó Osasuna y que después ha mantenido. Sí se retaron en Segunda División en los ejercicios 15-16 y 17-18, el del gran salto con Rubi a los mandos. Entonces se dio un encuentro temprano, en la tercera jornada, que se saldó con un 1-1. Unai García adelantó a los locales en el 66 y empató Gonzalo Melero a cuatro minutos para el final. Entonces todavía no se había plasmado sobre el terreno de juego el potencial que llegaría a reunir aquel plantel.

Más relevante fue el choque del 29 de mayo de 2016, en la penúltima jornada del campeonato. Los azulgranas se aseguraron la permanencia con una victoria extraordinaria por 2-3, con un doblete del delantero Luis Fernández y otro gol del defensa Nagore. El cuadro dirigido por Anquela había encadenado una racha fabulosa, de cuatro victorias, un empate y una sola derrota, y se presentaba en El Sadar con el afán de rubricar el éxito ante un rival que buscaba el ‘play off’. Osasuna, que acabó ascendiendo a Primera por aquella vía, no pudo con un Huesca lanzado. De las Cuevas y Mikel Merino marcaron para los locales, se lesionaron el después osasunista Fran Mérida y Samu Saiz y fue expulsado Berenguer. Un partidazo en toda la extensión del término.

Aquel ejercicio se plantó la semilla que terminó germinando después. Ahora los dos comparten competición y objetivo, pero Osasuna no se impone a los aragoneses en su estadio desde la temporada 74-75, en una eliminatoria de la Copa. De regreso al presente, cuatro puntos separan a navarros de aragoneses; en su remodelado estadio ha ganado dos partidos, a Celta (2-0) y Athletic (1-0) y perdido otros dos con Levante (1-3) y Atlético de Madrid (1-3). Llegan de dos derrotas con Atleti y Sevilla (1-0) y arrastran varias ausencias, la más notable la del exazulgrana Chimy Ávila después de romperse en septiembre el cruzado de la rodilla derecha. En enero sufrió la misma lesión en la izquierda.

Osasuna se ha entrenado este martes con la vuelta de los jugadores convocados por Euskadi para el amistoso del lunes ante Costa Rica, Oier Sanjurjo y Roberto Torres. Ambos apuntan a titulares. Está pendiente de recuperar a Ante Budimir y Jon Moncayola, llamados por Croacia y la sub 21, respectivamente. Darko y Brandon se han ejercitado de forma ajena al resto de sus compañeros junto al readaptador físico, mientras que Torró, Calleri, Chimy Ávila, Juan Pérez y Aridane han proseguido con su trabajo específico para tratar las respectivas lesiones que acarrean.

