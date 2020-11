Ferreiro: “Hay que dar más, no nos alcanza con lo que hacemos ahora”

El futbolista que más y mejor centra de la Liga es David Ferreiro. Lo dicen las estadísticas de la LFP, con 20 centros precisos por los 16 de Jesús Navas o los 15 de Oyarzabal y su compañero Javi Galán. Habituado a regatear las expectativas, siempre acaba abriéndose hueco en los onces iniciales, y ya van con esta cinco campañas en la SD Huesca. Ha participado en los nueve partidos de este curso y marcado un gol, al Real Madrid en Valdebebas. Va camino de los 200 encuentros como azulgrana y la capitanía compartida le autoriza a emitir un diagnóstico de la situación del mismo modo que la línea a seguir a partir del duelo de este viernes con Osasuna (21.00, Movistar LaLiga).

El extremo, de 32 años, se adhiere a la corriente general de opinión sobre los merecimientos que no se plasman en la tabla. “Creo que tenemos menos puntos de los que merecemos. Estamos haciendo una buena temporada, en dos partidos no se ha competido a buen nivel (con Real Sociedad y Real Madrid) y en los demás sí. Hemos tenido poca fortuna en aspectos que se han de corregir, y hay que seguir en esa línea y trabajar, mejorar y sumar los tres puntos que los necesitamos”. La de El Sadar se asume así como una cita inexcusable con el triunfo después del parón por los compromisos de las selecciones.

En estos días, con algún descanso entre medias, los azulgranas han tomado aire y entrenado con la perspectiva del cambio: “Nos ha dado tiempo a trabajar muchos aspectos. El equipo está con mucha ilusión por que llegue el viernes y sumemos esos tres puntos que necesitamos sí o sí. La idea es ir a Pamplona a hacer un buen partido, demostrar que tenemos nivel para la categoría y que podemos escalar posiciones en la clasificación”.

En las previsiones que maneja el técnico Míchel Sánchez se espera una noche exigente en la capital de Navarra, pues “es un equipo que presiona muy alto, muy físico, y que va a poner difícil el encuentro”. “Nosotros hemos trabajado muy bien y sabemos dónde podemos hacer daño. Habrá que sobreponerse a las dificultades, adelantarnos en el marcador y saber controlar el partido”, anticipa Ferreiro como el modo de sobreponerse al reto.

La vuelta de Shinji Okazaki suma el concurso de “un delantero espectacular, lo ha demostrado la temporada pasada y lo va a seguir haciendo esta. Necesitamos de todos los jugadores, todos tienen que aportar. Tenemos plantilla para hacer una buena temporada”. El gallego no establece comparaciones con la plantilla de hace dos temporadas, pero sí delimita que “este año es mucho más compensada con dos jugadores por posición. El primer año fue complicado, nos costó mucho pero enlazar victorias nos dio confianza para competir. Eso es lo que necesitamos ahora, un triunfo y eso es lo que buscamos”.

Imprescindible para Míchel, el extremo trabaja “para jugar el máximo número posible de minutos. Cuando toca salir de inicio dar el máximo, y si no ayudar todo lo que pueda. Todos somos importantes y se trata de ayudar y dar el máximo por el equipo”. Está convencido del papel fundamental de los fichajes, a quienes recuerda que “es fácil adaptarse, cada jugador que viene lo recibimos con los brazos abiertos y sabemos que va a dar un buen rendimiento. Este es un club espectacular para hacerlo, que quiere crecer y en el que cada futbolista ha de llegar con la mentalidad de ser mejor como persona y como futbolista”.

El Huesca hace mucho pero “hay que hacer más, no nos llega con lo de ahora. Centrar más, rematar mejor y seguro que así llegarán más goles, como adelantarnos para hacer el partido más llevadero”. Los azulgranas se han entrenado este martes en el IES Pirámide. Okazaki ya es uno más con sus compañeros y reaparecerá en El Sadar, mientras que Gastón Silva y Doumbia permanecen al margen. Álvaro Fernández no ha sido titular en el partido que ha medido a España sub 21 con Israel en Marbella.

