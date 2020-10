Dejar al Valladolid a cero, objetivo de la SD Huesca

No es una final, no puede serlo en la sexta jornada, pero el partido de este domingo entre la SD Huesca y el Real Valladolid en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga) si adquiere una cierta carga simbólica. Se enfrentan los dos únicos equipos que todavía no han ganado esta temporada en Primera División y, de imponerse, los azulgranas verían corroborada su buena línea de juego con el deseado triunfo además de sujetar a los pucelanos en la última plaza y a cinco puntos de distancia. El tradicional feudo local quiere empezar a serlo en un contexto en el que jugar en casa o a domicilio pierde cada vez más significado.

Los de Míchel Sánchez son 15º en una clasificación que ofrece una imagen poco precisa. Con siete partidos pendientes de disputarse, aplazados debido al escalonado calendario que deparó un mes de agosto con competiciones europeas, solo diez equipos -la mitad- han disputado los cinco choques. Entre ellos, el Huesca y el Valladolid, colista con dos puntos. Los azulgranas tampoco han vencido pero en sus cuatro empates han arrojado sensaciones más positivas que negativas y tuteado a rivales con un potencial mucho mayor. El lunar, ese 0-2 con el Cádiz y la falta de acierto goleador en general.

El Real Valladolid, entrenado por Sergio González, ha firmado sendos empates en su estadio con Real Sociedad y Celta, ha caído con el Eibar (1-2) y suma sus dos desplazamientos por derrotas: Betis (2-0) y Real Madrid (1-0). Si se observa la trayectoria de los conjuntos con cinco encuentros en su haber, la SD Huesca solo mejora al Valladolid y al Alavés, que suma también cuatro puntos con un peor balance de goles a favor y en contra. Cuatro puntos acumula asimismo el Eibar y cinco el Celta. Un pañuelo que aún ha de abrirse, con Elche, Levante y Athletic en esa zona tan peligrosa como imprecisa.

Los primeros envites en El Alcoraz han dejado un regusto agridulce. Las tablas con el Atlético de Madrid (0-0) corrigieron en parte la decepción con el Cádiz y los de Míchel Sánchez se aferran a su estadio como lo hicieron en los meses de junio y julio para atar el ascenso y el campeonato de Segunda División. Los triunfos consecutivos sobre Las Palmas (1-0), Alcorcón (2-1) y Numancia (3-0) abrocharon el éxito ayudados por las victorias de Zaragoza y Gijón. También el resto del curso presentó un estadio casi inaccesible al que aferrarse frente a un desempeño irregular a domicilio.

Los oscenses señalan la sexta jornada como la de la deseada felicidad. Se ha rondado antes sin que se haya alcanzado y se trata de una racha que conviene cortar pronto. La temporada pasada, el Leganés no ganó hasta la jornada 10, y el Málaga hizo lo propio en el ejercicio 17-18. Ambos terminaron perdiendo la categoría. Los errores del comienzo son asumibles incluso en el contexto e la covid-19, que ha modificado los parámetros habituales de victorias y derrotas con el factor de jugar a puerta cerrada como elemento que cobra cada vez una mayor relevancia.

Así, la temporada pasada en Primera División reflejó en 27 jornadas, las que se celebraron antes del parón de tres meses, reflejó un porcentaje del 47,78% de victorias locales. En los meses de junio y julio este bajó a en torno al 41%, y en las cinco jornadas que se han desarrollado hasta la fecha, el dato se detiene en el 37,2%. En 43 partidos se han contabilizado 16 triunfos de los equipos de casa, 12 empates y 15 victorias visitantes. El Huesca es de momento del ‘rey’ del empate con sus cuatro x en la quiniela y su única derrota le emparenta en ese sentido con los otros clubes que solo han caído una vez: Real Sociedad, Villarreal, Getafe, Granada y Elche. Se mantienen invictos los grandes: Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid.

