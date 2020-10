Ontiveros y Sandro se reencuentran en la SD Huesca tras brillar en Málaga

Javi Ontiveros se va reencontrando a sí mismo en la SD Huesca. El extremo marbellí ha participado ya en tres compromisos con el aval de su calidad y la desventaja de encontrarse entre los últimos en incorporarse a la rutina de Míchel Sánchez. Los tres últimos empates, ante Valencia, Atlético y Elche, han ofrecido un reflejo todavía incompleto de las cualidades que llevaron al futbolista cedido por el Villarreal a hacerse con un nombre en la Primera División. Una historia que comenzó a adquirir altura al tiempo que el delantero Sandro Ramírez completaba el año de su vida en el Málaga. Ambos jugaron juntos y se reencuentran para hacer volar a los azulgranas.

El andaluz, de 23 años, debutó a los 18 con el equipo de su tierra. Fue el 21 de noviembre de 2015 en una derrota ante el Espanyol. Comparecería en tres encuentros más en el prólogo a la temporada de su puesta de largo. En la 16-17 comenzó a aparecer con más asiduidad en la primera plantilla, un rol que compaginaba con el juvenil. Ese mismo ejercicio firmó con los malaguistas un punta canario que había destacado en la cantera del FC Barcelona y marcado goles con los mayores. Sandro Ramírez hizo, hasta la fecha, el curso de su vida, marcó 13 goles y Ontiveros contribuyó a que alcanzase un nivel altísimo.

El marbellí, que también fue líder en una destacada actuación del Málaga juvenil en la Youth League, encontró su sitio con Juande Ramos en el banquillo boquerón. Ontiveros marcó su primer gol un año después de su estreno y al Deportivo de La Coruña en La Rosaleda. Lo hizo en el descuento para que los suyos se llevasen un partido trepidante (4-3) en el descuento. Antes había marcado Sandro Ramírez con quien conformó una dupla atacante eficaz y efímera. También cobró importancia en aquel Málaga el exazulgrana Juanpi Añor.

Ontiveros daría dos asistencias de gol a Sandro en un anticipo de lo que puede darse desde este domingo con la visita del Real Valladolid (18.30, Movistar LaLiga). La primera, en un Málaga-Sporting tras una gran acción por la derecha y testarazo del canario en el área pequeña. Y la segunda, en un choque en Granada. De vuelta al presente, señala que está cerca de su mejor versión, la que llamó la atención de todo un Villarreal para incorporarle.

“Cada vez me veo mejor, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero intentaremos dar ese pequeño plus que falta para poder estar cuanto antes. Me falta muy poco para estar a mi mejor nivel”, ha explicado el malagueño tras el entrenamiento de este miércoles en el Pirámide. “El parón me ha venido espectacular para coger todavía más ritmo y sensaciones, y estoy convencido de que daré un buen nivel”, ha añadido.

El andaluz expresa el sentir de sus compañeros, las ganas de “de volver a El Alcoraz e intentar sacar los tres puntos. El Valladolid es un rival muy trabajado. Su entrenador lleva varios años, y eso se nota. Esperamos que nos pongan las cosas difíciles, pero estar al máximo nivel para contrarrestarlo”, ha añadido. Para el extremo se trata de un “partido importante, porque, aunque estamos haciendo buen juego, nos está faltando un poco para ganar. Por eso intentaremos sacar los tres puntos. Sería un paso adelante para un equipo que ya está metido y sabe a lo que juega”.

